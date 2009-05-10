شماره گذاری "سایپا دیزل "و "ایران خودرو دیزل" متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر سردار محمد رویانیان یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب گفت: با توجه به اولتیماتوم پلیس راهنمایی و رانندگی مبنی بر الزام نصب سیستم ترمز ABS بر روی تمام خودروهای تولید داخل با پیگیریهای پلیس در حال حاضر 60 درصد این خودروها به این ترمز مجهز شده اند.

وی افزود : تنها 3 خودروی وانت سایپا، وانت پیکان و روآ در حال حاضر امکان نصب این سیستم را ندارند که قرار است با تغییر سیستم مکانیکی سیستم ترمز ABS بر روی این 3 خودرو نیز نصب شود.

سردار رویانیان با اشاره به جلساتی که با مدیران شرکتهای خودورسازی کشور برگزار شده است، گفت : تمامی شرکتها به صورت کتبی متعهد شده اند که سیستم ترمز ABS را بر روی خودروهای خود نصب کنند و تا کنون نیز شرکت سایپا تعداد 100 هزار فقره از محصولات خود را به این سیستم تجهیز کرده است، شرکت کره ای تولید کننده خودرو ریو نیز طبق قرار داد همه محصولات خود را به ترمز ABS مجهز خواهد کرد.

بنا به گفته رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی کشور از تاریخ اول اردیبهشت ماه امسال و به مدت 72 ساعت شماره گذاری همه خودروهای شرکتهای سایپا و ایران خودرو به علت عدم استفاده از این سیستم ترمز متوقف شد.

وی همچنین از توقف شماره گذاری خودروی "رانا " محصول جدید شرکت ایران خودرو، به دلیل نداشتن مجوز محیط زیست خبر داد.

سردار محمد رویانیان در ادامه گفتگوی خبری خود اعلام کرد: شماره گذاری اتوبوسهای خطوط بی آر تی بنا به دستور رئیس جمهور و تایید هیئت بررسی شماره گذاری خودرو از این هفته آغاز شده است.