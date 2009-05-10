سرگردانی زائران عتبات عالیات در فرودگاه بغداد همچنان ادامه دارد

حسین اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب در مورد معطلی زائران در فرودگاه بغداد افزود: هوای غبار آلود بغداد برای پرواز هواپیما مساعد نیست و با توجه به اینکه پیش بینی درست و دقیقی نیز از وضعیت آب و هوا وجود ندارد به همین دلیل پروازهای زائران لغو شده و آنها ساعتها در فرودگاه معطل شده اند.

طی روزهای اخیر حدود هزار نفر از زائران عتبات عالیات ساعتهای زیادی در فرودگاه بغداد سرگردان و معطل شده اند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت با اشاره به اینکه پروازها از کشورمان بدون وقفه ادامه دارد، گفت: لغو پروازها دست سازمان حج نیست و از قبل نیز نمی توان پیش بینی کرد که پروازی لغو می شود یا خیر ، به همین دلیل پرواز زائران عتبات عالیات از ایران بدون هیچ تغییری همچنان مانند سابق برگزار خواهد شد.

روزانه سه پرواز از ایران به فرودگاه بغداد انجام می شود و از این طریق حدود هزار زائر به عتبات عالیات اعزام می شوند.

اکبری در ادامه افزود: امکانات برای زائرانی که در فرودگاه سرگردان شده اند در نظر گرفته شده اما در مجموع لغو پروازها سیستم خدمات رسانی سازمان حج و اعزام زائران را به هم می ریزد و اثر آن در روزهای آینده نیز باقی خواهد ماند.

معاون عتبات عالیات سازمان حج گفت: درتمام دنیا اینگونه است که هنگامی که یک پرواز لغو می شود در روزهای بعد پرواز اضافه گذاشته می شود اما عراقی ها اینگونه رفتار نمی کنند و همین امر مشکل ساز شده است.

در قرارداد زائران ایرانی عنوان شده که امکان لغو پروازها وجود دارد و در این صورت آنها باید از طریق زمینی به عتبات عالیات اعزام شوند. زائران نیز این موضوع را پذیرفته و امضا کرده اند اما در روزهای اخیر که پروازها لغو شده است زائران حاضر به انجام سفر زمینی نشده و به همین دلیل ساعتها در فرودگاه معطل شده اند.