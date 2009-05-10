ترویج شیوه های آبیاری تحت فشار در شهرستان زاوه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در زاوه، محمدجواد محمدی زاده ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به شرایط جمعیتی، اقتصادی و منطقه ای زاوه افزود: زاوه سالها پیش باید به شهرستان ارتقا می یافت که این حق مردم منطقه در سالهای اخیر محقق شد و امروز شاهد استقرار بیش از 19 اداره در این شهرستان هستیم.

وی گفت: مسئولان باید بکوشند شیرینی ارتقای زاوه به شهرستان را به صورت عملی به مردم بچشانند و با استقرار کامل ادارات در راستای ساماندهی مسائل شهرستان و محرومیت زدایی از این منطقه بکوشند.

استاندار خراسان رضوی افزود: 70 درصد جمعیت زاوه در روستاها سکونت دارند که این موضوع از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و باید با توجه ویژه به مسائل آبرسانی روستایی و راه روستایی، خانه عالم، طرح های هادی و گازرسانی به روستاها در حفظ این جمعیت تلاش شود.

محمدی زاده بر لزوم ترویج شیوه های آبیاری تحت فشار در زاوه تاکید کرد و گفت: سالانه 40 تن زعفران در زاوه تولید می شود که باید با مدیریت دقیق مراحل کاشت، داشت، برداشت، فرآوری، بازاریابی و صادرات ارزش افزوده را به این شهرستان بازگردانیم.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به همت دولت نهم برای محرومیت زدایی گفت: کارخانه سیمان زاوه که با کمک 85 میلیارد تومانی ارزی و ریالی دولت در دل یک روستا در این شهرستان احداث شد از نظر زمانی ساخت، کیفیت و رعایت استانداردها، حداکثر تولید داخل و آموزش نیروی متخصص منحصر به فرد بوده است.

محمدی زاده همچنین نخستین سالن ورزشی این شهرستان به مساحت یک هزار و 24 متر مربع و اعتبار دولتی 242 میلیون تومان که با مشارکت 142 میلیون تومانی خیرین احداث شده بود را افتتاح کرد.