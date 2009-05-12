شناخت روحانیون از تفکرات انحرافی زمینه ساز مبارزه با فرقه های ضاله است

حجت ‌الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: دشمنان اسلام و انقلاب به این نتیجه رسیده‌اند که با اقدامات نظامی قادر به مقابله با فرهنگ انقلاب نیستند و به همین دلیل توطئه ‌های فرهنگی را در راس اقدامات خود قرار داده‌اند.

وی ادامه داد: انتشار فرقه ها و تفکرات انحرافی از توطئه های فرهنگی دشمنان بوده و لازم است همه به ویژه روحانیون از این توطئه ها با اطلاع باشند.

این مسئول بیان داشت: همچنین لازم است روحانیون از این فرقه ها و تفکرات و نیز مبانی و جزئیات آنها به خوبی مطلع باشند تا بتوانند به شبهات پاسخ دهند و با استفاده از مستندات دینی استدلالهای محکمی در مقابل تفکرات یادشده ارائه دهند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه کرج افزود: یکی از مهمترین راهکارهای مقابله با توطئه ‌های دشمنان، تقویت سنگر مساجد است که آشنایی روحانیون با فرقه ها و تفکرات انحرافی از عوامل تقویت این سنگر است.

نظری عنوان کرد: در همین راستا قرار است دوره آموزش تخصصی شناخت فرق برای نخستین بار در شهرستان کرج برگزار ‌شود.

وی مهمترین هدف برگزاری این دوره آموزشی را ارتقای سطح علمی روحانیون و طلاب در زمینه فرقه ‌ها و تفکرات انحرافی دانست و اضافه کرد: این دوره آموزشی ویژه روحانیون در کرج است و دو هزار روحانی خواهر و برادر در آن حضور دارند.

این مسئول افزود: این دوره آموزشی 31 اردیبهشت ماه‌ جاری در سالن شهدای نژاد‌فلاح کرج برگزار می‌شود و در برگزاری آن علاوه بر اوقاف و امور خیریه، معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج نیز مشارکت دارد.

نظری با بیان اینکه در دوره یادشده از اساتید برجسته حوزه علمیه قم استفاده می‌شود، اظهار امیدواری کرد که برگزاری اینگونه کلاسها و دوره‌های آموزشی در آینده ادامه یافته و برای گرو‌ه های علمی و اقشار مختلف نیز برگزار شود.