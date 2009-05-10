نمایش "خدا نزدیک است" در موزه هنرهای معاصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران اعلام کرد این فیلم از تولیدات حوزه هنری در سال 1385 است و در آن بابک حمیدیان، الناز شاکردوست، سعید نیک‌پور و مینا جعفرزاده نقش‌آفرینی می‌کنند.

داستان "خدا نزدیک است" درباره رضا جوانی شیرین‌عقل ولی در باطن مهربان و سلامت است که با موتور مسافرکشی می‌کند. در نزدیکی محل زندگی رضا روستایی است که اهالی برای تردد ناچارند از راه جنگلی آن عبور کنند. لیلا معلم روستا ناچار می‌شود با موتور رضا سفر کند و ...

علی وزیریان متولد 1339 تهران و دانش‌آموخته رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. او فعالیت هنری را با طراحی پوستر فیلم‌های سینمایی آغاز کرد و "خدا نزدیک است" اولین فیلم بلند سینمایی اوست. "یک وجب از آسمان" دومین فیلم وزیریان در جشنواره فیلم فجر بیست و هفتم پخش شد.