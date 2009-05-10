روزانه پنج زلزله در استان یزد به وقوع می پیوندد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حسین ملک ثابت صبح یکشنبه در اولین جلسه کارگروه تخصصی رسانه های گروهی طرح امداد و نجات کشور اظهار داشت: ثبت این میزان زلزله در استان یزد در حالی است که بسیاری از مردم تصور می کنند استان یزد از این لحاظ، استانی کاملا امن است گرچه شدت این زلزله ها در اغلب مواقع در حدی است که ساکنان استان یزد حتی متوجه آن نمی شوند.

وی با اشاره به اینکه 45 حادثه طبیعی در دنیا به ثبت رسیده که 40 مورد آن در ایران به وقوع می پیوندد، افزود: 15 مورد از این حوادث به طور رسمی در استان یزد به وقوع می پیوندد.

دو گسل بزرگ استان یزد را زلزله خیز کرده است

ملک ثابت استان یزد را به لحاظ لرزه خیزی بسیار مستعد خواند و خاطرنشان کرد: استان یزد دارای دو گسل بزرگ است که یکی از این گسلها غیرفعال و دیگری فعال است و تاکنون نیز حوادث بسیاری نظیر حادثه بم را پدید آورده است.

وی بیان داشت: گسل غیرفعال استان یزد از دهشیر آغاز شده و تا نایین و اصفهان ادامه دارد و نایبندان که گسل فعال استان یزد به شمار می رود از طبس تا کرمان امتداد یافته است.

ملک ثابت یادآور شد: بیشتر زلزله های ثبت شده در استان یزد نیز در محدوده این گسل به ثبت می رسد.

اهالی دو روستای یزد بر اثر رانش زمین محل زندگی خود را عوض کردند

کارشناس مسئول ستاد حوادث استان یزد همچنین با اشاره به خطراتی که این گسل تاکنون در استان یزد ایجاد کرده است، گفت: بر اثر فعالیت گسل نایبند، اهالی دو روستا در یزد در اثر رانش زمین محل زندگی خود را تغییر دادند.

ملک ‌ثابت ادامه داد: اهالی دو روستای ده‌ نو و ملا اسماعیل به دلیل مخاطرات موجود از رانش زمین در این گسل مجبور شدند از روستای محل زندگی خود 20 کیلومتر فاصله بگیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت آموزش در کاهش خطرات حوادث طبیعی با تاکید بر اهمیت استحکان ساختمانها عنوان کرد: اگر بناها مستحکم نباشد، آموزشهایی که در رابطه با زلزله داده می ‌شود مفید نخواهد بود زیرا هنگامی که کل ساختمان فرو می ‌ریزد، پناه گرفتن زیر یک میز یا ایستادن در میان چارچوب درها معنا نخواهد داشت.

وی از رسانه‌ها خواست تا آموزشهای مربوط به مقابله با حوادث طبیعی را جدی بگیرند و آنها را به مردم نیز منتقل کنند.

ملک ‌ثابت با اشاره به اقداماتی که امسال قرار است در استان یزد به منظور ایمنی در مقابل حوادث انجام شود، ادامه داد: با توجه به اینکه شعار امسال ستاد بحران در کل کشور "آموزش و تجهیزات" است، قرار است با آموزشهای لازم در هر خانواده یک امدادگر تربیت شود و از سویی شهرداریها و آتش‌ نشانیها به تجهیزات ست هیدرولیک مجهز شوند.

سامانه GIS در استان یزد راه اندازی می شود

وی همچنین از احداث چند ایستگاه جدید آتش‌ نشانی در یزد خبر داد و یادآور شد: امسال سامانه GIS نیز در استان یزد راه‌اندازی خواهد شد.

ملک‌ ثابت عنوان کرد: با استفاده از امکانات این سامانه، امدادگران و آتش ‌نشانان با سرعت بیشتری به محل وقوع حوادث می ‌رسند.

ملک ثابت همچنین با اشاره به آغاز هفته هلال احمر بیان داشت: سال گذشته جمعیت هلال احمر استان یزد به 12 هزار نفر آموزشهای امدادی ارائه دادند.