محمد صوفی تهیه‌کننده این برنامه به خبرنگار مهر گفت: میهمان این هفته زهره شکوفنده از بهترین گویندگان و مدیران دوبلاژ است که صدای او را در انیمیشن‌ها، فیلم‌ها و مجموعه‌های مختلف شنیده‌ایم. خاطره‌های مشترکمان با این گوینده را در برنامه جمعه مرور می‌کنیم و در یک گفتگوی صمیمی کارنامه او را بررسی می‌کنیم.



شکوفنده مدیر دوبلاژ مجموعه‌های "جواهری در قصر"، "امپراتور دریا"، "پزشک دهکده" و "مزرعه پامفیلد" و... بوده است.



منصور ضابطیان نویسنده و احسان کرمی مجری این برنامه هستند. "نقره" جمعه هر هفته ساعت 12 روی آنتن شبکه یک می‌رود. مهین شهابی، داریوش فرضیایی، جلال مقامی و عذرا وکیلی از هنرمندانی هستند که تاکنون به برنامه "نقره" دعوت شده‌اند.