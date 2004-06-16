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۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۱۶:۱۸

براي نخستين بار در كشور؛

معاونت فني و نگهداري بندر انزلي گواهينامه استاندارد دريافت كرد

براي نخسين با در كشور معاونت فني و نگهداري اداره كل بنادر و كشتيراني استان گيلان (بندر انزلي) گواهينامه استاندارد از يك موسسه بين المللي دريافت كرد.

به گزارش خبرگزاري مهر ، گواهينامه ISO9001- 2000  را موسسه معتبر UKAS انگلستان به معاونت فني و نگهداري بندر انزلي اعطا كرد.

دريافت اين گواهينامه به خاطر تلاش و كوششهاي انجام شده در جهت استفاده بهينه از امكانات و تجهيزات خشكي دريايي و نيز نحوه تعيمر و نگهداري آن در سطح استانداردهاي بين المللي بوده است.
کد مطلب 87572

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