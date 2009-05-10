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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

برزویی خبر داد:

اساتید سرآمد آموزشی دانشگاهها معرفی می‌شوند

اساتید سرآمد آموزشی دانشگاهها معرفی می‌شوند

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی از معرفی اساتید سرآمد آموزشی دانشگاهها پس از تعیین ضوابط مربوط خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی یکشنبه در نشست مطبوعاتی با محوریت هفته آموزش و جشنواره سرآمدان آموزشی در وزارت علوم افزود: کمیته ای متشکل از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و فرهنگستان علوم، جهت تدوین ضوابط و آئین نامه های لازم برای معرفی اساتید سرآمد آموزشی، ایجاد بسته های انگیزشی برای هدایت اساتید به سمت شاگرد پروری، اخلاق آموزشی و .. تشکیل شده است. 

وی اظهار داشت: سه وزارتخانه همچنین طی نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار نامگذاری هفته ای از سال به نام هفته آموزش شده اند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اضافه کرد: در همین راستا همایشی با محوریت فرهنگ آموزش، اخلاق در آموزش، سیستمهای انگیزشی آموزش، شاگرد پروری، آموزشهای مجازی و ... در 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی معیارهای شاگردپروری یک استاد را دانش آموختگان وی دانست و گفت: با ترویج شاگردپروری به دنبال این هستیم که اثرگذاری مثبت استاد بر دانشجو افزایش یابد و دانشجو در بسیاری از موارد اخلاقی و فرهنگی، علاوه بر مسایل علمی و آموزشی از استاد الگو بگیرد.

برزویی با تأکید بر اینکه اخلاق حرفه ای باید در آموزش رعایت شود به آئین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: در آئین نامه جدید ارتقاء به آموزش اهمیت بسیاری داده شده به طوریکه آموزش در برخی موارد حق وتویی برای امتیاز دادن دارد و اعضای هیئت علمی باید دارای کارهای ویژه ای در آموزش باشند تا بتوانند ارتقا دریافت کنند.

کد مطلب 875731

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