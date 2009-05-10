به گزارش خبرنگار مهر، رجبعلی برزویی یکشنبه در نشست مطبوعاتی با محوریت هفته آموزش و جشنواره سرآمدان آموزشی در وزارت علوم افزود: کمیته ای متشکل از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و فرهنگستان علوم، جهت تدوین ضوابط و آئین نامه های لازم برای معرفی اساتید سرآمد آموزشی، ایجاد بسته های انگیزشی برای هدایت اساتید به سمت شاگرد پروری، اخلاق آموزشی و .. تشکیل شده است.

وی اظهار داشت: سه وزارتخانه همچنین طی نامه ای به شورای عالی انقلاب فرهنگی خواستار نامگذاری هفته ای از سال به نام هفته آموزش شده اند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی اضافه کرد: در همین راستا همایشی با محوریت فرهنگ آموزش، اخلاق در آموزش، سیستمهای انگیزشی آموزش، شاگرد پروری، آموزشهای مجازی و ... در 24 اردیبهشت ماه برگزار می شود.

وی معیارهای شاگردپروری یک استاد را دانش آموختگان وی دانست و گفت: با ترویج شاگردپروری به دنبال این هستیم که اثرگذاری مثبت استاد بر دانشجو افزایش یابد و دانشجو در بسیاری از موارد اخلاقی و فرهنگی، علاوه بر مسایل علمی و آموزشی از استاد الگو بگیرد.

برزویی با تأکید بر اینکه اخلاق حرفه ای باید در آموزش رعایت شود به آئین نامه جدید ارتقای اعضای هیئت علمی اشاره کرد و گفت: در آئین نامه جدید ارتقاء به آموزش اهمیت بسیاری داده شده به طوریکه آموزش در برخی موارد حق وتویی برای امتیاز دادن دارد و اعضای هیئت علمی باید دارای کارهای ویژه ای در آموزش باشند تا بتوانند ارتقا دریافت کنند.