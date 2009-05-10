9200 نفر برای معاینه به پزشکی قانونی خراسان جنوبی مراجعه کردند

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمدرضا نورس ظهر یکشنبه در نشست مطبوعاتی با بیان اینکه این میزان مراجعه نسبت به سال قبل آن 6.9 درصد افزایش داشته است، اظهار داشت: از این تعداد 88 درصد در ساعات اداری و 12 درصد در ساعات غیر اداری مراجعه کرده ‌اند.

وی با اشاره به اینکه منازعات با 28 درصد و تصادفات با 19 درصد رتبه نخست و دوم را از نظر فراوانی در بین معاینات سرپایی دارا بودند، گفت: 31 درصد منازعات مربوط به زنان و 69 درصد نیز مربوط به مردان بوده است.

وی تعداد متوفیان ارجاعی به پزشکی قانونی استان را 241 نفر در سال گذشته عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مرداد ماه سال گذشته با 35 فوتی و اردیبهشت ماه با 9 فوتی به ترتیب بیشترین و کمترین آمار فوتی را در استان داشته ایم.

مدیر‌کل پزشکی قانونی خراسان جنوبی به پرونده ‌های تشکیل شده در کمیسیون‌های پزشکی استان اشاره کرد و افزود: در این کمیسیون‌ها 56 پرونده تشکیل شد که نسبت به سال گذشته هشت درصد کاهش داشته است.

به گفته وی در کمیسیون قصور‌های پزشکی دو پرونده بررسی و در یک مورد تبرئه و در مورد دوم نیز محکومیت قصور صادر شد و در حال رسیدگی است.

نورس 85 درصد تصادفات سال گذشته استان را مربوط به تصادفات برون شهری و جاده ای روستایی دانست و بیان داشت: 14.5 درصد تصادفات درون شهری بوده است.

وی ادامه داد: 60 مورد فوتی‌های ناشی از تصادفات سال گذشته در استان موتورسوار بودند که عدم استفاده از کلاه ایمنی و وارد آمدن ضربه به سر علت اصلی این فوتی ها بوده است.

وی عنوان کرد: در سال گذشته 421 جسد در استان تعیین علت فوت شدند که در مقایسه با سال قبل آن پنج درصد رشد داشت. به گفته این مسئول در بین مرگهای غیرطبیعی تعیین علت فوت شده تصادفات رتبه نخست و در مرگ‌های طبیعی نیز بیماری‌ های قلبی و عروقی رتبه نخست را داشتند.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی در مورد مجوزهای صادر شده از سوی پزشکی قانونی استان برای سقط جنین گفت: سال گذشته 20 مورد درخواست سقط به پزشکی قانونی استان داده شد و برای 13 مورد مجوز صادر شد.

نورس از برگزاری سمینار کودک ‌آزاری برای آشنایی مسئولان و افراد مرتبط با کودکان در استان طی سال جاری خبر داد و یادآور شد: برگزاری سمینار آموزشی در راستای معرفی مواد مخدر صنعتی و کارکرد آن از دیگر برنامه‌ های سال جاری پزشکی قانونی خراسان جنوبی است.