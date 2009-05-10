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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی برای سال جاری اعلام شد

ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی برای سال جاری اعلام شد

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی را برای سال 1388 هشت هزار و پانصد و چهل وشش (8546) ریال اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم، بهداشت، دادگستری و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و تصویب شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده واحده قانون تسری افزایش ضریب حقوق کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت به قضات و اعضای هیئت علمی، ضریب حقوقی اعضای هیئت علمی برای سال جاری 8546 ریال تعیین شد.

کد مطلب 875765

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