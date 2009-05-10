۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۲۹

255 شعبه اخذ رای در شهرستان شاهرود دایر می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود گفت: 255 شعبه اخذ رای در انتخابات ریاست جمهوری در این شهرستان آرای مردم را جمع آوری می کنند.

حسین امامیون در گفتگو با خبرنگار مهر در شاهرود گفت: از این تعداد 158 شعبه شهری و 97 شعبه روستایی است.

وی با بیان اینکه از این تعداد 188 شعبه به صورت ثابت و 67 شعبه به صورت سیار هستند، تصریح کرد: 23 شعبه ویژه بانوان و 232 شعبه نیز به صورت مختلط فعالیت خواهند کرد.

معاون فرماندار شاهرود تعداد شعبات مرکز حوزه انتخابیه و بخش مرکزی را 155 شعبه، بخش بسطام را 43 شعبه، میامی 42 شعبه و بیارجمند را 15 شعبه بیان کرد.

رئیس ستاد انتخابات شهرستان شاهرود با بیان اینکه 400 هزار نفر در استان واجد شرایط رای دادن هستند اظهار داشت: هنوز آماری از تعداد واجد شرایط رای دادن در شهرستان به دست ما نرسیده است.

