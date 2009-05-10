برخورد شدید یک کامیون با 11 دستگاه خودرو در جنت آباد تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه نشت بنزین از باک خودورها خطر آتش‌سوزی را بوجود آورده بودکه با حضور به موقع آتش‌نشانان ایستگاه 27 از این آتش‌سوزی جلوگیری شد.

رئیس ایستگاه 27 آتش‌نشانی که در محل حادثه حاضر شده بود در این باره گفت: این حادثه ساعت 10 و 46 دقیقه به سامانه 125 اطلاع داده شد که آتش‌نشانان پس از دو دقیقه در محل حادثه حاضر شدند. در این حادثه یازده دستگاه خودروی سواری در حال حرکت و پارک شده در حاشیه بلوار جنت‌آباد بر اثر برخورد شدید این کامیون که حامل بار کاشی بود، متلاشی و تعدادی از آنها واژگون شدند.

در این حادثه یک دستگاه موتور سیکلت نیز در زیر یکی از سواری‌ها رفت و پاهای راکب آن شکست که امدادگران اورژانس وی را به مرکز درمانی منتقل کردند. آتش‌نشانان با ایمن‌سازی محل حادثه با استفاده از چند رشته لوله آبدهی و خاموش کننده‌های دستی از آتش‌سوزی خودروها جلوگیری کردند. این حادثه تلفات جانی نداشت.

احمد خراسانی گفت: برآورد اولیه نشان می‌دهد که علت این حادثه بریدن ترمز کامیون در سرعت زیاد و شیب تند خیابان بوده است که علت اصلی آن را کارشناسان راهنمایی و رانندگی اعلام خواهند کرد.