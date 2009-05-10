دوازدهمین کاروان زوجهای دانشجو کشور وارد مشهد شدند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رئیس اداره ازدواج دانشجویی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها ظهر یکشنبه در حاشیه ورود این کاروان در جمع خبرنگاران افزود: این گروه شامل 550 زوج است که 250 زوج از دانشگاههای خوزستان، 160 زوج از دانشگاه های ایلام، 80 زوج از دانشگاه های مرکزی و 60 زوج از دانشگاه های کرمانشاه هستند.

حسین جوادی با اشاره به اهمیت برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی زوج های جوان در مشهد مقدس (ع) افزود: زیارت و استفاده از فضای معنوی و ملکوتی حرم مطهر امام رضا، تشکیل کارگاههای آموزشی، مهارتهای کاربردی ازدواج زوجین و جشنواره های نهج البلاغه و حکمت مطهر و نمایشگاه کتاب از جمله برنامه هایی است که برای زوج های جوان اجرا می شود.