برنامه های کنفدراسیون آسیا اختلاف سطح فوتبال آسیا و اروپا را کمتر کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، دکتر شمیل کمیل ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با مدیرکل تربیت بدنی و رئیس هیئت فوتبال مازندران با اعلام اینکه امکانات و شرایط میزبانی مساعد مازندران از دلایل مهم برگزاری این مسابقات در این استان است، اظهار داشت: ‌مطرح شدن اسم مازندران حداقل در کشورهای حاضر در فستیوال می تواند تاثیر بسزایی در شناخته شدن این استان داشته باشد.

نماینده AFC با اعلام اینکه تجربه مدیران و دست اندرکاران استان در برگزاری مسابقات بین المللی افزایش خواهد یافت، خاطرنشان کرد:‌ برگزاری کلاس آموزش مربیگری فیفا از طریق اینترنت در کنار فستیوال که از روشهای نوین در این امر است در این استان صورت خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه فوتبال یک رشته فراگیر در دنیا شده است، تصریح کرد: رسانه ها و خبرنگاران باید پیغام مدیران ورزشی را در هر سطحی که هستند به خوبی به جوانان اطلاع رسانی کنند.

وی از برگزاری پنج فستیوال فوتبال در آسیا خبر داد و افزود: فستیوال اول در چین برگزار شد و دومی در ایران و سومی در قطر برگزار و دو فستیوال دیگر نیز در برنامه سال جاری کنفدراسیون آسیا قرار دارد.

دکتر شمیل کمیل اضافه کرد: پرسنل قوی، امکانات مطلوب و محل اسکان را از مهمترین دلایل برای میزبانی مازندران از سوی فدراسیون فوتبال ایران عنوان شد که بنده نیز آن را تایید می کنم.

به گفته وی، تنها مشکل کناره زمین چمن است که امکان مجروح شده بازیکنان وجود دارد.

نماینده AFC در خصوص فعالیتهای توسعه ای فدراسیون فوتبال ایران گفت: ‌از سه سال گذشته ایران برنامه های AFC را به خوبی اجرا می کند.

نماینده کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم های ملی زیر سال کشورهای آسیایی تا قبل از سال 2004 را اندک اعلام کرد و یادآور شد:‌ در حال حاضر 36 تیم ملی فوتبال زیر سال در آسیا وجود دارد که نشانه تاثیر برنامه های توسعه ای در بخش پایه است.