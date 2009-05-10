توزیع و فروش تجهیزات پزشکی در کشور نابسامان است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حامد رحمانی پور ظهر یکشنبه در گردهمایی مسئولان طرح ثبت تجهیزات پزشکی مازندران در ساری افزود: تغییر وضعیت نابسامان توزیع و فروش وسایل پزشکی عمده دلیل اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی در کشور است.

وی خاطر نشان کرد: بهبود کیفیت و کنترل قیمت ها، بررسی دقیق مدارک فنی وسایل پزشکی، ثبت و کدگذاری وسایل در بانک اطلاعاتی و دسترسی عموم مردم به اطلاعات ثبت شده و جلوگیری از ارائه وسایل پزشکی قاچاق و غیراستاندارد از برنامه های قابل اجرا در طرح فوق است.

مسئول ستاد اجرایی طرح ثبت تجهیزات پزشکی کشور تصریح کرد: با اجرای کامل و دقیق این طرح حقوق بیماران رعایت و بسیاری از مشکلات جامعه پزشکی رفع می شود.

وی همچنین با اشاره به نظام بخشی به توزیع تجهیزاتد پزشکی اظهار داشت: تمامی شرکتها و واحدهای توزیعی و عرضه کننده تجهیزات پزشکی وارداتی و تولید داخل ضمن دارا بودن پروانه کسب باید بر اساس ماده دو آئین نامه اجرایی ماده هشت قانون تشکیل وزارت بهداشت از این وزارتخانه تاییدیه فعالیت اخذ کنند.

رحمانی پور بیان داشت: عمده تجهیزات پزشکی از طریق مبادی رسمی با جعل سند صورت می گیرد.