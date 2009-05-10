توان موسوی برای ایجاد تغییر بیش از سایرین است

دکتر محمد باقر نوبخت دبیر کل حزب اعتدال و توسعه بعد از ظهر یکشنبه در نشستی به منظور تبیین مواضع این حزب در انتخابات ریاست جمهوری دهم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس تحلیل دفتر سیاسی حزب از وضعیت فعلی کشور ، ادامه این روند در راستای اهداف ملی نیست.

وی افزود : با توجه به اینکه اهداف ملی نظام در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله توسعه و ایستادن در جایگاه نخست منطقه است عملکرد چند سال گذشته نشان داده که در راستای نیل به اهداف سند چشم انداز موفق نبودیم، از سویی با عنایت به این که قانون برنامه چهارم نشان می دهد که هیچ یک از فعالیت های عمده اقتصادی برای رساندن ایران به جایگاه نخست منطقه ای حاصل نشده است ادامه این روند در راستای اهداف ملی نیست.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با بیان اینکه باید بر اساس برنامه چهارم توسعه کشور باید امسال نرخ رشد اقتصادی به 8 درصد، نرخ رشد سرمایه گذاری به 12.2 دهم درصد ، نرخ بیکاری به 8.4 دهم درصد و نرخ رشد تورم به 8.6 دهم درصد می رسید، تصریح کرد : نه تنها اهداف کمی برنامه برای تحقق سند چشم انداز در عمر دولت نهم تحقق نیافته بلکه نسبت به سال 84 در بازارهای اصلی اقتصادی با عدم تعادل بیشتر مواجه شده ایم.

نوبخت با تاکید بر اینکه استمرار مدیریت فعلی برای 4 سال آینده مستند به ارقام برنامه چهارم در راستای اهداف ملی نیست ادامه داد: مجددا آزموده را آزمودن خطاست ضمن اینکه از حجم کاری و توجه و تلاش دولت محترم برای اجرای برنامه تشکر می کنیم اما متاسفانه مقدار زیادی ، منابع مالی زیادی از کشور هزینه شده است.

وی افزود: دولت نهم با بیش از 300 میلیارد دلار درآمد نفتی با توجه به صرف وقت و هزینه فراوان متاسفانه نتوانست در تحقق اهداف ملی موفق باشد، لذا حزب اعتدال و توسعه نگاه به تحول در جامعه را حق مردم می داند.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با تاکید بر اینکه برای رقابت در بازارهای جهانی باید دارای تعالی و رشد شرایط باشیم ، گفت : ضمن احترام به دیگر کاندیداها و افراد شایسته حاضر در انتخابات خوشبختانه شخصیت ممتازی مثل مهندس موسوی را در این عرصه وجود دارد که در شرایط سخت شاخص های کشور را از شرایط کشور با بیش از هزار میلیارد دلار خسارت ارتقا داد و توانست تورم را از 19.5 درصد به 6.9 دهم درصد تقلیل دهد.

نوبخت افزود : نوع نگاه مهندس موسوی به توسعه کشور و بهره گیری از نیروهای برجسته موجود یکی از شاخص هایی است که اکنون متاسفانه چنین وضعیتی را ملاحظه نمی کنیم . همانطور که در دوران نخست وزیری مهندس موسوی ملاحظه کردیم وی از همه نحله های فکری در زمان خود بهره می گرفت. همچنین پایبندی مهندس موسوی به قوانین یکی از ویژگی های ممتاز وی نسبت به دیگران است.

وی با اشاره به اقبال مردمی به میر حسین موسوی گفت: از بین کاندیداهای موجود در انتخابات توان مهندس موسوی برای ایجاد تغییر بیشتر از سایرین است، لذا حزب اعتدال و توسعه با توجه به نگاه خود به شرایط کشور در انتخابات ریاست جمهوری رسما از نخست وزیر کشورمان در دوران دفاع مقدس حمایت می کنند.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه با ابراز تاسف از ایجاد رقابت نابرابر بین مهندس موسوی و عده ای که شعار عدالت می دهند اما به آن پایبند نیستند گفت: از رسانه ملی و شورای نظارت بر آن که متشکل از افراد با تقوا و خداشناسی هستند انتظار این نیست که با قطع سریال های پربیننده به دفاع از دولت بپردازند، دولت می تواند برای نشان دادن کارهای خود با ارائه برنامه چهارساله اش به دفاع از خود بپردازد نه با استفاده از دستگاهها و امکانات دولتی.

نوبخت با تاکید بر اینکه متاسفانه رسانه ملی در حال حاضر در اختیار جریانی خاص قرار گرفته که حتی برخی اصولگرایان نیز با این موضوع مخالفند اظهار داشت: این همه هزینه کردن کشور و بد نشان دادن رسانه هایی که در چارچوب نظام فعالیت می کنند از سوی رسانه ملی بعید است.

وی ادامه داد: حزب اعتدال و توسعه تاکید دارد که از همه امکانات خود در رقابت نابرابر میر حسین موسوی از وی حمایت کرده و این موضوع را در جهت توسعه و پیشرفت کشور تلقی می کنند.

وی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که نظر وی را درباره تشکیل کمیته صیانت از آرا جویا شد اظهار داشت: توصیه می کنم که وزارت کشور حضور ناظرین قانونی کاندیداها را از بدو تا ختم بپذیرد .

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه گفت : انتخابات ریاست جمهوری دهم به صورتی اجرا می شود که دستگاه اجرا و نظارت نوعی نگاه جانبدارانه و تعریف شده ای نسبت به شخص احمدی نژاد دارند و نه رئیس شورای نگهبان و نه وزیر کشور که پیش از این عضو ستاد انتخاباتی رئیس جمهوری فعلی بوده حمایت خود را از احمدی نژاد کتمان نمی کنند. لذا ایجاد نوعی اطمینان بیشتر باعث افزایش مشارکت مردم در انتخابات و نظارت بهتر بر این عرصه می شود.

خبرنگاری نظر نوبخت را درباره اظهارات اخیر فرمانده سپاه در خصوص مجاز بودن ورود بخشی از بسیج به انتخابات جویا شد که وی پاسخ داد : حزب اعتدال و توسعه به طور کامل به وصایای حضرت امام معتقد است و آن را توصیه می کند. در وصیت نامه امام تصریح کرده که بسیجیان نباید در انتخابات دخالت کنند و دخالت آنان در این عرصه سم تلقی شده است. بنابراین توصیه می کنم که این برادرمان تجدید نظری در نگاه خود داشته باشد.

وی تاکید کرد که سپاه، ارگانی اصیل و بسیجی یک دارایی معنوی برای کشور است ، لذا این سرمایه معنوی نباید به این شکل در انتخابات حضور یابد به همین جهت با حضور بسیجیان در انتخابات و جانبداری از یک کاندیدای خاص مخالف هستیم.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری که پرسید آیا تلاشی برای کناره گیری کروبی و محسن رضایی از انتخابات به نفع میر حسین موسوی خواهید داشت یا خیر خاطر نشان کرد: حزب اعتدال و توسعه در این راه تلاشی نخواهد داشت چون شخصیت آقایان رضایی و کروبی را بالاتر از این موضوع می دانیم که بخواهیم به آنها توصیه ای درباره انتخابات داشته باشیم ، اما هرنوع تشتت آرا و عدم تقویت میرحسین موسوی در راستای ایجاد تحول و تغییر ، بار سنگینی را به همراه خواهد داشت و منافع ملی را مخدوش خواهد کرد.

نوبخت افزود: اگر در چنین مقطعی ما با تجزیه آرا باعث شویم و کاندیدایی که بیشترین شانس برای موفقیت را دارد نتواند رقابت درستی داشته باشد، قابل پاسخگویی در آینده نخواهیم بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه چگونه می توان در فاصله یک ماه به انتخابات شادابی بیشتری در مردم برای ایجاد فضای انتخاباتی بهتر داشت، گفت: متاسفانه بخشی از کسانی که در این موضوع نقش دارند آگاهانه یا ناآگاهانه فکر می کنند که در نهایت احمدی نژاد به عنوان برنده انتخابات از صندوق ها بیرون خواهد آمد ، اما باید توجه داشت که قطعا آنچه مردم اراده کنند در انتخابات به وقوع خواهد پیوست.

دبیر کل حزب اعتدال و توسعه یادآوری کرد به نظر می رسد اگر عرصه برای فعالیت بیشتر کاندیداها و اعلام دیدگاهها و برنامه هایی آنها از سوی نمایندگانشان فراهم شود و صدا و سیما فراتر از دکه هایی که برای پرشور تر کردن انتخابات و به صورت جزئی تشکیل می دهد در این باره برنامه ریزی کنند علاوه بر افزودن به شور و نشاط انتخاباتی شانس با کسانی خواهد بود که برنامه بهتری ارائه دهند.

خبرنگاری در پایان خواستار ارائه تحلیلی از نوبخت درباره شرایط انتخاباتی و پیروز قطعی انتخابات ریاست جمهوری دهم شد که وی خاطرنشان کرد: تاکنون نظرسنجی جامعی در این باره ارائه نشده است اما تا اواسط خرداد می توان به این موضوع پاسخ داد و قضاوت نهایی را در این باره انجام داد. بنده شانس میرحسین موسوی را برای تحول بخشی در کشور زیاد می بینم.