آسمان تهران فردا نیمه ابری با رگبار و رعد برق همراه است

به گزارش خبرگزاری مهر، نقشه های پیش یابی بیانگر ابرناکی، رگبار باران، رعد و برق و وزش باد در غرب، دامنه های زاگرس، دامنه های البزر، سواحل شمالی، برخی مناطق شمال غرب، مرکز و شمال شرق کشور در روز دوشنبه است.

همچنین این سامانه از روز دوشنبه روی دامنه های مرکزی، جنوبی زاگرس، بخشهایی از مرکز و شرق سواحل شمالی و شمال ضزق کشور بارش داشته و بتدریج از کشور خارج می شود.

براساس اعلام سازمان هواشناسی استان هرمزگان با 38 درجه و همدان با 12 درجه سانتی گراد به ترتیب گرمترین و خنکترین هوا را طی 24 ساعت آِنده خواهند داشت.

بیشینه و کمینه استان تهران فردا به ترتیب 23 و 14 درجه سانتی گراد پیش بینی شده است.