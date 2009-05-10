اخبار کوتاه رادیو

به گزارش خبرگزاری مهر، این برنامه با حضور کارشناس با موضوع مصرف کلسیم در دوران بارداری ساعت 13:25 از رادیو سلامت پخش میشود.
ـ برنامه "آیا میدانید؟" دوشنبه 21 اردیبهشت در رادیو سلامت ساعت 10:50 با حضور کارشناسان به معرفی خواص داروهای شیمیایی میپردازد.
ـ برنامه "تاریخ پزشکی ایران" ساعت 13:45 با موضوع تاریخ پزشکی در سرزمین ایران از رادیو سلامت روی آنتن میرود.
ـ برنامه "مدار تجارت" ساعت 14 با هدف بررسی نقش فناوری و علوم در افزایش تولید صنایع و ورود کالاهای ایرانی به بازار تجارت جهانی از رادیو تجارت روی آنتن میرود.
ـ ویژه برنامه "آقای رئیسجمهور، سلام" ساعت 13:45 به مدت 15 دقیقه از رادیو تجارت روی آنتن میرود. این برنامه به بررسی اصلیترین اولویتهای اقتصادی دولت دهم و نقش رئیسجمهور دهم در اجرای برنامه پنجم توسعه میپردازد.
ـ برنامه "با مسئولان" با هدف برقراری پل ارتباطی بین مردم و مسئولان در جهت تحقق اهداف بلند مدت اقتصادی ساعت 12 از رادیو تجارت پخش میشود.
ـ برنامه "یک حرکت، هزار برکت" با معرفی یک کارآفرین نمونه ساعت 16 از رادیو تجارت روی آنتن میرود.
ـ برنامه "گفتگو با ادبیات" ساعت 22:30 در رادیو فرهنگ به بررسی مجموعه داستانهای آذر عالیپور میپردازد.
