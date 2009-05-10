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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

با دعوت قالیباف/

شهردار استانبول امشب وارد تهران می شود

شهردار استانبول امشب وارد تهران می شود

شهردار استانبول در پاسخ به دعوت دکتر محمد باقر قالیباف شهردار تهران امشب وارد پایتخت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، در این سفر که با هدف توسعه مناسبات و همکاری های دو جانبه میان دو کلان شهر مهم و همسایه تهران و استانبول صورت می گیرد علاه بر دکتر " قدیر توپباش " شهردار استانبول برخی از شهرداران مناطق و مدیران و مشاروان این کلانشهر نیز حضور دارند.

 شهردار استانبول طی مدت زمان کوتاه اقامت خود در تهران علاوه بر ملاقات با دکتر قالیباف شهردار تهران از نمایشگاه بین المللی گل و گیاه و برخی پروژه های مهم پایتخت بازدید خواهد کرد و همچنین قرار است مذاکراتی با مقامات تجاری و اقتصادی شهر تهران داشته باشد.

دکتر " قدیر توپباش " شهردار استانبول و هیئت همراه وی از شهر اصفهان نیز بازدید خواهند کرد.

براساس این گزارش شهر استانبول، کلانشهری آسیایی، اروپایی است که به لحاظ قرار گرفتن در موقعیت ویژه ژئوپولوتیک در مناسبات بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و طی سالهای اخیر در مسیر توسعه شهری تحولات و تغییرات گسترده و سازنده ای را با مدیریت اسلام گرایان تجربه کرده است.

از سوی دیگر شهرهای تهران و استانبول با توجه به همجواری و مشابهات فرهنگی و تاریخی زمینه گسترده ای برای توسعه همکاریها دارند.

کد مطلب 875875

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