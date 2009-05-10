به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس حمیدرضا حیدریان در نخستین گردهمایی مدیران و روسای ادارات املاک مناطق و سازمان های تابعه شهرداری تهران در سال جدید که به میزبانی شهرداری منطقه 10 برگزار شد، گفت: برابر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، بسیاری از شرکتهای تابعه شهرداری تهران تجمیع شده‌اند.

وی با بیان اینکه به طور مثال 9 شرکت عمرانی در بخش معاونت امور مناطق تجمیع و به سازمان عمران امور مناطق تبدیل شده‌اند، اظهار داشت: در بخش املاک و مستغلات نیز دو بخش ستادی و اجرایی در هم ادغام شده و در ساختار مدیریتی و تشکیلاتی آن نیز تغییراتی ایجاد شده است.

در ادامه این نشست، مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران با معرفی مدیران و ساختار تشکیلاتی این سازمان پس از ادغام، یادآور شد: سازمان فعلی املاک یک سازمان مستقل است که وظیفه دارد، در راستای اهداف مدیریت شهری ظرفیت املاک شهرداری را کنترل و به کار بگیریم.

وی در این خصوص توضیح داد: این بدین معنا است که پس از به کار گرفتن املاک شهرداری در طرحهای اولویت‌دار، ظرفیتهای مازاد میتواند صرف خود منطقه یا برنامه‌های فرامنطقه ‌ای یا عمرانی شهر شود.

حیدریان با تاکید بر وجود دقت و حساسیت در ارائه آمار و گزارشهای مسئولین املاک مناطق، اضافه کرد: بنابراین در صورتیکه موفق شویم بر اساس برنامه‌های ابلاغی، وظایف خود را به هنگام و به بهترین شکل به انجام رسانیم، در پیشرفت برنامه‌های عمرانی شهر گام موثری برداشته‌ایم.