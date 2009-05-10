ورزش کار مقدسی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس خبرگان رهبری پیش از ظهر یکشنبه در دیدار رئیس سازمان جهانی سبک نیوفول کنتاکت کاراته و مربیان تیمهای خارجی و داخلی این رشته ورزشی پرهیز از آلودگیها و حفاظت از شخصیت انسانها را وظیفه همگانی دانست و افزود: جوانان ایران ثابت کرده‌اند اگر به آنان توجه شود می‌توانند با درخششهای خود باعث سرافرازی جامعه اسلامی شوند.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان ویژگیهای رشته‌های رزمی افزود: اتکای ورزش نیوفول کنتاکت بر روحیه قوی و اعتماد به نفس و دانش و فیزیولوژی خاص باعث تقویت بالای جسمی و روحی ورزشکاران این رشته است.

در آغاز این دیدار کانجو، مبتکر این سبک و رئیس سازمان جهانی سبک نیوفول کنتاکت و طالعی و فرهادی رئیس و رئیس هیئت مدیره این سبک گزارشی از فعالیتها و برنامه‌های این رشته ورزشی در جهان و ایران ارائه کردند و از مسئولان ورزشی و رسانه ملی درخواست توجه بیشتر به این ورزش رزمی را بیان کردند.