اخذ هزينه تحصيلي از دانش آموزان افغاني در استان تهران

به گزارش خبرگزاري مهر ابراهيم رضايي بابادي افزود: در سال تحصيلي 83-82، 56 هزار دانش آموز افغاني را در مدارس استان پذيرفتيم ولي با توجه به اينكه امسال آخرين فرصت براي بازگشت افاغنه به كشورشان است، اخذ هزينه هاي تحصيلي از دانش آموزاني كه قصد ماندن دارند الزامي است.

وي اظهار نگراني فرمانداري كرج نسبت به وضعيت مدارس با قدمت بالا در اين شهرستان را خاطر نشان ساخت و تصريح كرد: بنا به اعلام آموزش و پرورش شهرستان كرج 480 مدرسه در نواحي چهارگانه اين شهرستان داراي قدمتي بالاي 40 سال مي باشد كه مي بايست هرچه سريعتر نسبت به نوسازي اين مدارس اقدام نمود و شوراي آموزش و پرورش نيز در اين زمينه پيگيريهاي لازمه را خواهند داشت.