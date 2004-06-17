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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۱۱:۴۹

معاون سياسي امنيتي استاندار تهران خبر داد:

اخذ هزينه تحصيلي از دانش آموزان افغاني در استان تهران

معاون سياسي امنيتي استاندار تهران از اخذ هزينه هاي تحصيلي از دانش آموزان افغان در سال تحصيلي 84-83 خبر داد و گفت: با تصويب شوراي آموزش و پرورش استان تهران از هر دانش آموز افغاني در مدارس استان تهران در مقطع ابتدايي 105 هزار تومان، مقطع راهنمايي 115 هزار تومان و در مقطع دبيرستان 150 هزار تومان هنگام ثبت نام اخذ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر ابراهيم رضايي بابادي افزود: در سال تحصيلي 83-82، 56 هزار دانش آموز افغاني را در مدارس استان پذيرفتيم ولي با توجه به اينكه امسال آخرين فرصت براي بازگشت افاغنه به كشورشان است، اخذ هزينه هاي تحصيلي از دانش آموزاني كه قصد ماندن دارند الزامي است.

وي اظهار نگراني فرمانداري كرج نسبت به وضعيت مدارس با قدمت بالا در اين شهرستان را خاطر نشان ساخت و تصريح كرد: بنا به اعلام آموزش و پرورش شهرستان كرج 480 مدرسه در نواحي چهارگانه اين شهرستان داراي قدمتي بالاي 40 سال مي باشد كه مي بايست هرچه سريعتر نسبت به نوسازي اين مدارس اقدام نمود و شوراي آموزش و پرورش نيز در اين زمينه پيگيريهاي لازمه را خواهند داشت.

 

کد مطلب 87591

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