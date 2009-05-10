وظیفه بازرسان برآوردن انتظارات ملت و رهبری درسلامت انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی وزیر کشور در همایش هیئت های بازرسی انتخابات استانهای سراسر کشور با اشاره به نقش مردم از آغاز انقلاب تاکنون گفت: دشمن به نقش مردم پی برده است بنابراین بیشترین برنامه ها را علیه مردم پیاده می کند چرا که می داند نقطه قدرت نظام مردم هستند.

وزیر کشور افزود: دشمن تلاش می کند مردم را از حضور در صحنه انتخابات باز دارد و یا این حضور را تلخ کند و این تلخی را از طریقی زیر سؤال بردن سلامت انتخابات به وجود می آورد.

محصولی مشارکت حداکثری، قانونگرایی و اخلاق مداری را سه شعار محوری در انتخابات دانست و حضور مردم در انتخابات آتی را آزمون بزرگی خواند که برای دشمنان نظام کمرشکن خواهد بود.

وزیر کشور با اشاره به اینکه دولت نهم به دنبال احیای شعارهای اولیه انقلاب بوده است و گفت: دولت نهم خدمت بی منت به مردم را بزرگترین مدال افتخار خود می داند.

محصولی بازرسین را چشم و گوش وزارت کشور در امر انتخابات دانست و خطاب به بازرسین افزود: صیانت از آراء مردم امری واجب است.

وی گفت: باید تلاش کنیم وظیفه ای که به عهده ما گذاشته شده است را با دقت انجام دهیم.

صادق محصولی با اشاره به نحوه تشکیل ستادهای اجرایی انتخابات که متشکل از 30 نفراز برگزیدگان و معتمدان استان ها و شهرستان ها هستند، گفت: این اقدام بیانگر آن است که مردم خودشان انتخابات را برگزار می کنند.

وی از نامزدهای احتمالی خواست در سخنرانی های خود خطوط قرمز و منافع نظام را در نظر بگیرند و در جهت همبستگی میان همه اقشار کشور عمل کنند.