متن كامل بيانيه غير متعهد ها درباره ايران : همكاري تهران كامل بوده است

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به وين ، اين بيانيه هنوز در اختيار دبيرخانه و اعضاي شورا گذاشته نشده و صرفا در دست برخي اعضاي NAM است .



متن كامل اين بيانيه كه توسط يك عضو اين گروه به خبرنگار اعزامي خبرگزاري مهر به وين تحويل شده چنين است:

آقاي رئيس ،



1- به نمايندگي از كشور هاي عضو NAM ، من مايلم كه تشكر و قدرداني اين جنبش را از دكتر محمد البرادعي مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي و دبيرخانه اين آژانس به خاطر ارائه گزارش مربوط به مسائل پادماني در جمهوري اسلامي ايران به شوراي حكام همانگونه كه در سند GOV/2004/34 آمده است ، ابراز دارم .



2- NAM يافته هاي مديركل در گزارش نوامبر مبني بر اين كه تا آن تاريخ هيچ مدركي دال بر انحراف برنامه هاي هسته اي ايران به سمت اهداف نظامي وجود ندارد را يادآورمي شود و خاطر نشان مي كند كه با يك سيستم قوي شفاف سازي كه فعاليتهاي ايران رادر هفت ماه گذشته بررسي مي كرد ، چنين مداركي براي اشاره در گزارش ماه ژوئن وجود نداشت.



3- NAM از اقدامات مهمي كه ايران در پيگيري سياست اعلام شده خود مبني بر شفاف سازي كامل اتخاذ كرده است، استقبال مي كند و از ايران به خاطر موارد زير قدرداني مي كند :



- همكاري ايران براي تسهيل كار بيش از ششصد برنامه بازرسي آژانس از فوريه 2003 و اينكه اين كشور ظرف 2 ساعت و حتي كمتر امكان دسترسي كامل را فراهم كرده است .



-توافق ايران در ششم آوريل سال 2004 برسر يك برنامه عملياتي با مدير كل آژانس تا همكاري مستمري بااين آژانس در زمينه تشخيص تعدادي از موضوعات باقي مانده تا قبل از نشست ماه ‍‍ژوئن شوراي حكام داشته باشد ( پاراگراف 7 ) و اينكه اين آژانس گزارش داده بود كه پيشرفت خوبي در اجراي برنامه عملياتي توافق شده صورت گرفته است .



- ايران اظهار نامه هاي مقدماتي مربوط به پروتكل الحاقي را فراهم كرد كه اين بيانيه هاي اوليه از سوي آژانس مورد استقبال قرار گرفت .



- ايران اطلاعاتي رابراي كمك به حل مسائل مربوط به آلودگي در اختيار اين آژانس قرار داد(پاراگراف 28).



- ايران اطلاعات و يك سري جزئيات از نقشه ها و مدارك مربوط به تبديل را به آژانس ارائه كرد كه كارشناسان اين آژانس را قادر مي سازد اعتبار و صحت بيانيه هاي ايران در رابطه با تبديل را ارزيابي كنند (پاراگراف 31).



- ايران همكاري كاملي باآژانس داشت و همه اطلاعاتي كه كارشناسان غني سازي ليزري اين آژانس را قادر مي ساخت كه بيانيه ايران را در را بطه با توانايي توليد فعاليتهاي غني سازي ليزري تاييد كنند را در اختيار اين آزانس قرار داد (پاراگراف33).



- اطلاعات اصلاح شده مربوط به تاسيسات اصلي و همچنين اصلاحيه هاي تهيه شده مربوط به گزارشهاي تغييرات موجودي ، گزارشهاي بالانس مواد و فهرست بنديهاي موجودي فيزيكي همانگونه كه بوسيله آژانس درخواست شده بود، ارائه كرد (پاراگراف 37 )

-در ايجاد دسترسي به اماكن بنا به درخواست آژانس از جمله كارگاههاي موجود در سايتهاي نظامي همكاري كرد كه آژانس در مورد آن ، گزارش يك پيشرفت مورد استقبال را داد(پاراگراف 43 )

- پذيرفت كه ويزاهاي رفت و برگشت يكساله را براي بازرسان آژانس تهيه كرده و بازهم اين مسئله توسط آژانس مورد استقبال قرار گرفت ( پاراگراف 43 )

4. جنبش عدم تعهد اشاره مي كند كه آژانس قادر بوده است اجراي تصميم داوطلبانه ايران را براي توقف فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرآوري در مركز تحقيقات تهران (TNRC)، لشكر آباد ، اراك ، كارگاه شركت برق كلايه ، نطنز و تاسيسات تبديل اورانيوم در اصفهان مورد بازرسي و نظارت قرار دهد . همچنين اشاره مي كند كه آژانس تاكنون هيچ فعاليتي در اماكن گزارش شده كه با تعهدات ايران مغاير باشد نيافته است . در اين زمينه ، NAM دوباره بر حق اساسي و لاينفك همه كشورهاي عضو براي توسعه انرژي هسته اي با اهداف صلح آميز تاكيد كرده و اعلام مي كند كه اين علائم داوطلبانه يك اقدام اعتماد ساز است كه تنها براي بسته شدن كامل مسئله صورت مي گيرد .

5. با در نظر گرفتن نقش قانوني و مسئوليتهاي آژانس ، NAM تاييد مي كند كه يك نتيجه تصميم داوطلبانه ايران براي تعليق فعاليتهاي مربوط به غني سازي و فرآوري اين كشور و دعوت آژانس به نظارت بر تعليق ، اين است كه آژانس به يك حوزه جديد وارد مي شود و نقش جديدي براي خود تقبل مي كند . بنابراين ، NAM اين ديگاه را منعكس مي كند كه تضمينهايي كه آژانس مي تواند براي اعتماد سازي در مورد خاص ايران تهيه كند از نظر طبيعت و اساس با آنچه تاكنون به دست آورده است از جمله در مورد كشف تبديل مواد هسته اي متفاوت مي باشد . بنابراين هر گونه تاخيري در درك سطح غني سازي بايد از اين نظر( با توجه به اين مسئله ) بررسي شود .

6. NAM همچنين اشاره مي كند كه آژانس به پيشرفت خود در به دست آوردن معلومات جامع در مورد برنامه هسته اي ايران ادامه مي دهد و اين نتيجه مستقيم همكاري سريع بين ايران و آژانس است . در حاليكه چندين مسئله حل شده است و يا نزديك به حل شدن هستند ، تنها دو مسئله حل نشده باقي مي مانند .

7. جنبش در مورد مسئله اول از مسائل حل نشده مربوط به منبع آلودگيهاي اورانيوم غني شده سطح بالا و سطح پايين كه در اماكن مختلف در ايران يافت شدند ، اشاره مي كند كه تعدادي از اطلاعات دريافت شده توسط آژانس از كشورهاي ديگر ممكن است در حل تعدادي از مسائل آلودگي مفيد واقع شوند . در اين زمينه ، و با توجه به پيچيدگي اين مسئله NAM تمام اين كشورهاي مربوط را به ادامه تلاشهاي خود براي كمك به آژانس در مورد منبع اجزا كه مي تواند براي حل اين مسائل حل نشده مفيد واقع شود ، ترغيب مي كند .

8. جنبش در مورد مسئله دوم اشاره مي كند كه آژانس اطلاعات كاملتري از سطح برنامه مربوط به سانتريفوژ P1 و اماكن استفاده آنها به دست آورده است . با روش مشابه ، NAM اميدوار است كه اطلاعات جديد كه بوسيله ايران در روز 30 مي 2004 و در ديدار 5 روزه اخير بازرسان آژانس تهيه شدند به زودي مسائل مربوط به برنامه سانتريفوژ P2 را حل كنند .

9. NAM باور دارد كه با همكاريهاي مداوم ، دو مسئله حل نشده باقيمانده به زودي حل خواهند شد . در اين مرحله ، بايد امكان رسيدگي عادي به اين مسئله مطابق با روال هميشگي مربوط به اجراي توافقنامه هاي پادماني و پروتكل الحاقي فراهم باشد .

10 . NAM از ديدن حل تدريجي مسائل حل نشده بين ايران و آژانس كه در گزارشهاي پياپي مثبت مديركل نشان داده شد ابراز رضايت و خشنودي مي كند . NAM باور دارد كه اين مسائل بايد تنها در زمينه هاي فني حل شوند .

11. در پايان NAM اهميت زياد تصميمگيريهاي شورا از طريق اتفاق نظر را ياد آور مي شود و به شدت همكاري و گفتگو بين دولتهاي عضو براي بستن كامل مسئله و خارج كردن آن از برنامه كار شورا در دستور آژانس راترغيب مي كند.

12. بالاخره ، آقاي رئيس مايلم اين بيانيه كه به تازگي آنرا تهيه كرده ام به طور كامل در سوابق اين جلسه منعكس شود .

از شما متشكرم آقاي رئيس