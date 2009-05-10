  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۷:۵۴

رقابتهای فوتبال جام حذفی/

در پایان نیمه اول؛ شکست پرسپولیس مقابل پاس همدان

در پایان نیمه اول؛ شکست پرسپولیس مقابل پاس همدان

تیم فوتبال پرسپولیس نیمه اول دیدار مقابل پاس همدان را با شکست 2 برصفر پشت سرگذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پاس همدان و پرسپولیس تهران از ساعت 17 عصر یکشنبه در چارچوب دیداری از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به دیدار هم رفتند.

این دیدار که در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد در پایان نیمه اول به برتری 2 برصفر تیم میزبان انجامید. برای پاس در دیدار مقابل پرسپولیس ژوزف ادیشون (12) و محمد غلامی (31) گلزنی کردند.

قضاوت دیدار پاس همدان - پرسپولیس برعهده علیرضا فغانی است. او در نیمه اول این دیدار به وحید علی آبادی، بازیکن تیم پاس همدان کارت زرد نشان داد.

کد مطلب 875959

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها