در پایان نیمه اول؛ شکست پرسپولیس مقابل پاس همدان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های پاس همدان و پرسپولیس تهران از ساعت 17 عصر یکشنبه در چارچوب دیداری از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به دیدار هم رفتند.

این دیدار که در ورزشگاه قدس همدان برگزار شد در پایان نیمه اول به برتری 2 برصفر تیم میزبان انجامید. برای پاس در دیدار مقابل پرسپولیس ژوزف ادیشون (12) و محمد غلامی (31) گلزنی کردند.

قضاوت دیدار پاس همدان - پرسپولیس برعهده علیرضا فغانی است. او در نیمه اول این دیدار به وحید علی آبادی، بازیکن تیم پاس همدان کارت زرد نشان داد.