۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۵۰

همایش "مردم، رسانه و انتخاب برتر" در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: در آستانه روز جهانی ارتباطات همایش مردم، رسانه و انتخاب برتر با حضور حمید مولانا، استاد بین‌المللی ارتباطات و مشاور رئیس جمهوری در کرمانشاه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دبیر این همایش بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این همایش که نخبگان، چهره‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیران و دست‌اندرکاران رسانه‌های مختلف استان حضور دارد، بخشی از دیدگاه‌های مسئولان و رسانه‌های غیر ایرانی درباره قدرت نرم و توانمندی‌های نظام جمهوری اسلامی ایران‌، راهکارهای مقابله با تهدیدات نرم و جنگ روانی دشمنان، نقش رسانه‌ها در هدایت افکار عمومی، لزوم حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

 

رسول شکری‌نیا افزود: بخش اصلی این همایش سخنرانی حمید مولانا، استاد بین‌المللی ارتباطات و مشاور رئیس جمهوری در کرمانشاه است که انتظار می رود مورد استقبال قرار گیرد.

 

این همایش عصر روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت ماه در تالار بزرگ انتظار برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.

