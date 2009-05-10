همایش "مردم، رسانه و انتخاب برتر" در کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، دبیر این همایش بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در این همایش که نخبگان، چهرههای علمی، فرهنگی، اجتماعی و مدیران و دستاندرکاران رسانههای مختلف استان حضور دارد، بخشی از دیدگاههای مسئولان و رسانههای غیر ایرانی درباره قدرت نرم و توانمندیهای نظام جمهوری اسلامی ایران، راهکارهای مقابله با تهدیدات نرم و جنگ روانی دشمنان، نقش رسانهها در هدایت افکار عمومی، لزوم حضور و مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
رسول شکرینیا افزود: بخش اصلی این همایش سخنرانی حمید مولانا، استاد بینالمللی ارتباطات و مشاور رئیس جمهوری در کرمانشاه است که انتظار می رود مورد استقبال قرار گیرد.
این همایش عصر روز سهشنبه 22 اردیبهشت ماه در تالار بزرگ انتظار برگزار میشود و ورود برای عموم علاقمندان آزاد است.
نظر شما