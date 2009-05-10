۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۸:۵۲

نمایشگاه دائمی گنجینه اسناد جنوب شرق در کرمان راه اندازی شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق کشور گفت: نمایشگاه دائمی گنجینه اسناد جنوب شرق با 350سند ارزشمند در کرمان راه اندازی شد.

سعید شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در نمایشگاه دائمی گنجینه اسناد جنوب شرق سندهای مربوط به دوران مشروطیت، فرامین و احکام حاکمان قدیم کرمان،عقدنامه های جنوب شرق و عکس های جغرافیایی این منطقه در معرض دید عموم قرار داده شده است.

وی گفت: این نمایشگاه در سازمان اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب شرق برپا شده و 350 سند ارزشمند که بیشتر آنها متعلق به کرمان است در نمایشگاه دائمی گنجینه اسناد جنوب شرق به نمایش گذاشته شده است.

شاهرخی عنوان کرد: محتوای نمایشگاه دائمی گنجینه اسناد جنوب شرق به تناسب زمان و مناسبت های مختلف تغییر می کند.

