به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست مهدی تاج ضمن تاکید بر استفاده از دانش فنی و تجربیات مدرس و مربی صاحب نام آلمانی پیشنهاد ادامه همکاری روته مولر در کنار تیم‌های فوتبال امید، جوانان و نوجوانان کشورمان را مطرح کرد.

به این ترتیب همکاری روته مولر که با فدراسیون فوتبال کشورمان قرارداد یکساله دارد، با تیم ملی فوتبال بزرگسالان کاملا منتفی است.

در پایان این نشست مقرر شد روته مولر پیشنهاد فدراسیون فوتبال را بررسی کند و در نشستی که فردا با حضورعلی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد، تصمیم خود را نسبت به ادامه یا قطع همکاری با فدراسیون فوتبال اعلام کند .

با توجه به علاقمندی روته مولر برای همکاری با تیم ملی فوتبال بزرگسالان احتمال قطع همکاری این مدرس بین المللی با فدراسیون فوتبال بیشتراست و به نظر می رسد دستیارعلی دایی به عنوان آخرین بازمانده کادر فنی قبلی نیز بزودی به کشورش باز خواهد گشت.