کتابخانه درجه یک بروجرد با اعتبار 12 میلیارد ریال احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان بروجرد، سید عارف علوی عصر یکشنبه در بازدید از از شروع عملیات ساختمانی کتابخانه درجه یک بروجرد اظهار داشت: این کتابخانه در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع با زیربنای هزار و دویست مترمربع در دو طبقه باسازه بتونی و با هزینه ای بالغ بر دوازده میلیارد ریال احداث می شود.

وی با بیان اینکه این کتابخانه ششمین کتابخانه عمومی شهرستان بروجرد است، پیش بینی کرد: کتابخانه درجه یک بروجرد ظرف مدت زمان دو سال به بهره برداری برسد.

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان ابراز امیدواری کرد: امسال حداقل شش میلیارد ریال از اعتبارات پیش بینی شده به طرح مذکور اختصاص یابد.