توجه به آب کشاورزی دشت زاوه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد مهدی مروج الشریعه عصر یکشنبه در حاشیه بازدید خود از چند روستای شهرستان زاوه افزود: توجه به مسائل آموزشی در سطوح مختلف، تامین آب مورد نیاز کشاورزی و اجرای طرح های هادی از جمله درخواست های مشترک 70 درصد جمعیت روستا نشین شهرستان زاوه است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی احداث خانه عالم، ایستگاه های آتش نشانی و تجهیزات گازرسانی به روستاهای مجاور و خط انتقال را از دیگر خواسته های مردم شهرستان زاوه عنوان کرد و گفت: بنابر دستور استاندار خراسان رضوی پیش از توزیع اعتبارات سال جاری، برای شهرستان های جدید التاسیس از جمله زاوه، سرانه حداقل 550 میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

مروج الشریعه با اشاره به حمایت ویژه استانداری خراسان رضوی از کارخانه سیمان زاوه افزود: دولت نهم همواره با رویکرد محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم به توزیع اعتبارات پرداخته که نتایج این رویکرد را در جای جای استان مشاهده می کنیم.

در ادامه سعید حسین پور معاون امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز به صورت همزمان با دیگر معاونین استانداری و مدیران اجرایی استان به بیش از 10روستای زاوه از جمله قلعه آقاحسن، چخماق و ساق سرکشی کرد و گفت: گازرسانی از مهمترین درخواست های مردم این روستاها بود.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی در دیگر روستاهای زاوه تاکید کرد و افزود: تعریض جاده روستای ساق و قلعه آقا حسن نیز به شدت مورد درخواست قرار گرفت.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی تامین آب شرب و کشاورزی، بهسازی جاده روستای ساق به باخرز، ایجاد کتابخانه، تامین آمبولانس برای روستای قلعه آقاحسن و تمهید امکانات مناسب برای جمع آوری زباله در روستای ساق را از دیگر خواسته های مردم شهرستان زاوه عنوان کرد.

گفتنی است پیش از این استاندار خراسان رضوی و معاونین استانداری و بیش از 30 تن از مدیران اجرایی استان در روستاهای تربت حیدریه حضور یافته و مسائل مردم را از نزدیک بررسی کرده بودند.