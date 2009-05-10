ورزش کبدی وارد مدارس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا مقصودلو عصر یکشنبه در نشست مجمع سالانه هیئت کبدی استان بوشهر افزود: بر اساس مطالعات و برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم ورزش کبدی را به عنوان یک رشته همگانی در جشنواره آموزش و پرورش راه اندازی کنیم.

وی اظهار داشت: سعی خواهد شد با تاسیس انجمن ورزشی کبدی درآموزش و پرورش مسابقات کبدی را درمدارس برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون کبدی گفت راه اندازی این رشته ورزشی در مدارس علاوه بر کم خرج بودن، موجب پویایی و کشف نخبه ها ورزشی کبدی خواهد شد.

مقصودلو با بیان اینکه تمامی برنامه های ورزشی فدراسیون منطقه بندی شده است، اظهار داشت : با توجه تقسیم بندی مناطق کلاسهای آموزشی، داوری ومربیگری در استان های فارس و بوشهر برگزار خواهد شد.

وی از راه اندازی یک دفتر رسیدگی به امور این ورزش در استان بوشهر خبر داد و گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای راه اندازی این دفتر از سوی این فدراسیون تامین خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر نیز گفت: با توجه به اینکه هیئت ورزش کبدی هیئت نوپایی است باید امکانات و سالن های ورزشی را در اختیار این ورزش قرار دهیم .

حسین وردیانی افزود: حضور این ورزش در مدارس موجب گسترش آن خواهد شد.