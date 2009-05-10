۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۹:۲۵

ورزش کبدی وارد مدارس می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر : رئیس فدراسیون کبدی از بکارگیری رشته کبدی در قالب رشته همگانی در مدارس کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدرضا مقصودلو عصر یکشنبه در نشست مجمع سالانه هیئت کبدی استان بوشهر افزود: بر اساس مطالعات و برنامه ریزیهای انجام شده قصد داریم ورزش کبدی را به عنوان یک رشته همگانی در جشنواره آموزش و پرورش راه اندازی کنیم.

وی اظهار داشت: سعی خواهد شد با تاسیس انجمن ورزشی کبدی درآموزش و پرورش مسابقات کبدی را درمدارس برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون کبدی گفت  راه اندازی این رشته ورزشی در مدارس علاوه بر کم خرج بودن، موجب پویایی و کشف نخبه ها ورزشی کبدی خواهد شد.

مقصودلو با بیان اینکه تمامی برنامه های ورزشی فدراسیون منطقه بندی شده است، اظهار داشت : با توجه تقسیم بندی مناطق کلاسهای آموزشی، داوری ومربیگری در استان های فارس و بوشهر برگزار خواهد شد.

وی از راه اندازی یک دفتر رسیدگی به امور این ورزش در استان بوشهر خبر داد و گفت: تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای راه اندازی این دفتر از سوی این فدراسیون تامین خواهد شد.

مدیرکل تربیت بدنی استان بوشهر نیز گفت: با توجه به اینکه هیئت ورزش کبدی هیئت نوپایی است باید امکانات و سالن های ورزشی را در اختیار این ورزش قرار دهیم.

حسین وردیانی افزود: حضور این ورزش در مدارس موجب گسترش آن خواهد شد.

