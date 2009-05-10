آب تولیدی در لرستان سه برابر زمینهای قابل کشت است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، علی حیدری عصر یکشنبه در جلسه آب و خاک سازمان جهادکشاورزی استان لرستان، اظهار داشت: با وجود اینکه میزان خروجی آب در لرستان بیش از 13.5 میلیارد مترمکعب است، لرستان با دارا بودن 800 هزار هکتار زمین قابل کشت تنها 25 درصد آن به صورت آبی کشت می شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت توسعه روش های آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب می توان شاهد افزایش محصولات کشاورزی و رشد اقتصادی لرستان بود، یادآور شد: در هر هکتار اراضی که به روش دیم کشت شده است یک تن محصول برداشت می شود در حالیکه در هر هکتار زمین آبی بیش از 5 تن محصول کشاورزی قابل برداشت است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان همچنین خواستار بهبود روشهای آبیاری و توسعه ایستگاههای پمپاژ آب در سطح این استان شد.

مدیر آب و خاک جهاد کشاورزی استان لرستان نیز در ادامه این جلسه عنوان کرد: سال گذشته اعتبار سیستم های آبیاری در استان لرستان 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده است.

علی طاهری مقدم با بیان اینکه پیشرفت طرح های آب و خاک لرستان در سال گذشته 90 درصد بوده است، خاطر نشان کرد: تا پایان سالجاری حدود شش هزار و 500 هکتار سیتم آبیاری تحت فشار در استان لرستان به بهره برداری می رسد.