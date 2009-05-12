کتیبه های تاریخی یزد در حال نابودی است

عبدالله قوچانی در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی کوفی نگاری در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: استان یزد از جمله مهمترین استانها در زمینه برخورداری از کتیبه های سنگی، خشتی و گچی به شمار می رود اما متاسفانه بیشتر آنها در حال تخریب و نابودی هستند.

وی با اشاره به مسیر عبور امام رضا از یزد به سمت خراسان افزود: در مسیر حرکت ایشان، قدمگاههایی ساخته شد و کتیبه‌ های سنگی به خط کوفی در آن نصب شد که امروز برخی از این آثار که دربر دارنده هویت ایرانی و اسلامی ما هستند، در موزه ‌های غرب نگهداری می ‌شود.

این پژوهشگر کتیبه های تاریخی، حفظ کتیبه ‌های تاریخی را سبب هویت‌ بخشی به فرهنگ هنر ایرانی اسلامی دانست و بر توجه بیشتر به شاخصه فرهنگی تاکید کرد.

قوچانی با اشاره به کاربرد خط کوفی در شناسایی و خواندن کتیبه های تاریخی بیان داشت: لازمه خواندن کتیبه ‌ها داشتن اطلاعات و آگاهی کافی از خط کوفی است.

این پژوهشگر کتیبه‌ های تاریخی با اشاره به مسیر عبور امام رضا(ع) از یزد به سمت خراسان اظهار داشت: در مسیر حرکت ایشان، قدمگاه ‌هایی ساخته شد و کتیبه‌ های سنگی به خط کوفی در آن نصب شد که امروز برخی از این آثار هویتی ما در موزه‌ های غرب نگهداری می‌ شود.

وی با اشاره به حکاکی این کتیبه ها بیان داشت: حکاک کتیبه ‌های سنگی اسلامیه، توران ‌‌پشت و یک کتیبه دیگر که در مشهد مقدس نگهداری می ‌شود را یک شخص انجام داده و بر روی این سنگهای نفیس، نوشته ‌های قرآنی، سال ساخت و نام سنگ ‌تراش به چشم می ‌خورد که همگی متعلق به قدمگاه‌های استان یزد هستند.

در ادامه این کارگاه آموزشی، جزایری، گرافیست، خطاط و استاد دانشگاه نیز با بیان‌ اینکه در برخی از حروف و دست‌ نوشته‌ های خط کوفی ظرافت خاص و جذابی نهفته است، ادامه داد: برای نوشتن این خط از قلم مخصوصی استفاده می‌ کردند.

وی افزود: باید بتوانیم مطالعات تاریخی و سنتی خوشنویسی را کاربری کرده و به زبان روز گرافیک معاصر ایران تبدیل کنیم.

این استاد دانشگاه، خط کوفی را از لحاظ کاربردی شامل خطوط نوشتاری و ترسیمی دانست و افزود: خطوط ترسیمی کاربرد ویژه ‌ای دارد و از شیوه ‌های متعددی تشکیل شده که هر کدام بنا به نوع کاربرد، مزیتها و محدودیتهایی نسبت به یکدیگر دارند.

وی سبک نوشتار خط کوفی در جهان را بی‌ همتا و کم‌ نظیر توصیف کرد و با اشاره به گرایش جوانان و دانشجویان به کوفی نگاری، بر شناساندن، هدایت و حمایت از این هنر اسلامی تاکید کرد.

مشکلات نوشتار فارسی با شناسایی خطوط کوفی قابل رفع است

جزایری با اشاره به جایگاه خط نسخ در روزنامه ‌ها، مجلات و جراید و ... نیز عنوان کرد: اگر خط نسخ را به خوبی بشناسیم و از ظرفیتهای هنری و جذاب آن استفاده کنیم، به طور قطع می ‌توانیم معضلات و مشکلات نوشتار فارسی امروز را به حداقل برسانیم اما اجرای موفق این کار مستلزم مطالعه و شناخت اجزای تشکیل دهنده، مزیتها و محدودیتهای خط نسخ است.

جزایری خاطرنشان کرد: نسخ فارسی به سمت جنبه‌ های زیبایی شناسی و بدعتهای فرم شناسانه با ظرافتهای خاص نوشتاری می‌ رود که نشانگر هوشمندی و گرایش هنرمندان فارسی نسبت به مسائل زیباشناسی است اما بهتر است با مراعات تناسب و اندازه و خوانایی، این خط را کاربردی کنیم.

به گزارش مهر؛ نخستین کارگاه آموزشی کوفی نگاری در محل قدمگاه علی بن موسی الرضا(ع) روستای اسلامیه تفت برگزار شد.

این کارگاه آموزشی به همت حوزه هنری یزد، مجتمع هنر و معماری دانشگاه یزد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی و انجمن علمی تالار با هدف شناسایی، نوشتن و خواندن خط کوفی با حضور جمعی از دانشجویان، اساتید دانشگاهی و علاقمندان به این هنر تشکیل شد.

در حاشیه این کارگاه آموزشی نمایشگاهی از حروف کوفی برپا شد.

نوشتن خط کوفی بر بشقاب و کاسه های سفالی و ارائه توضیحات و راهنمایی لازم از سوی آقای قوچانی از برنامه های علمی این کارگاه یک روزه بود.

کتیبه سنگی روستای فراشاه (اسلامیه) تفت که این کارگاه در جوار آن برگزار شد، حدود هزار سال قدمت دارد و آیاتی از قرآن کریم به خط کوفی بر آن نقش بسته است.