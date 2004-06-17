تالار شهر با بازي آل پاچينو در برنامه شب فيلمنامه

به گزارش خبرگزاري مهر، اين فيلم محصول 2003 بوده و فيلمنامه آن توسط "كن لپير پل شيريدر، نيكلاس بيگلي و بوگلدمن" نوشته شده است. داستان اين فيلم از آنجا آغاز مي شود كه سه فرد با شخصيت هايي بسيار متفاوت شامل: يك پليس، يك فرد مرتبط با مافيا و يك كودك سياه پوست كه در راه مدرسه است در يك درگيري خياباني كشته مي شوند. معاون شهردار شهر بحراني و شلوغ نيويورك پي گير ماجرا مي شود و...

درفيلم تالار شهر فاصله عميقي ميان مردم و سياستمداران كه شهردار تبلور آن است ايجاد شده تا تضادهاي نظام شهري نمايان شود. در واقع اين فيلم به تشريح قانون و قانونگذاران پرداخته و آنچه تماشاگر در آغاز فيلم از شهردار در ذهن خود ساخته به تدريج فرو مي ريزد و در مي يابد كه دچار توهم بوده است.

گفتني است، فيلم " تالار شهر" درسانس هاي 30/16 و 19 روزهاي ياد شده وهمچنين سانس 14 روزهاي پنج شنبه 4 وجمعه 5 تيرماه درسالن كوچك حوزه هنري واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه به نمايش گذاشته خواهد شد.