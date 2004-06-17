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۲۸ خرداد ۱۳۸۳، ۹:۳۸

تالار شهر با بازي آل پاچينو در برنامه شب فيلمنامه

فيلم سينمايي "تالار شهر" ساخته هارولدبك با بازي آل پاچينو، جان كيوزاك و بريجيت فاندا" از شنبه 30 خرداد ماه جاري تا جمعه 5 تيرماه در برنامه شب فيلمنامه حوزه هنري به نمايش در مي آيد.

به گزارش خبرگزاري مهر، اين فيلم محصول 2003 بوده و فيلمنامه آن توسط "كن لپير پل شيريدر، نيكلاس بيگلي و بوگلدمن" نوشته شده است. داستان اين فيلم از آنجا آغاز مي شود كه سه فرد با شخصيت هايي بسيار متفاوت شامل: يك پليس، يك فرد مرتبط با مافيا و يك كودك سياه پوست كه در راه مدرسه است در يك درگيري خياباني كشته مي شوند. معاون شهردار شهر بحراني و شلوغ نيويورك پي گير ماجرا مي شود و...
درفيلم تالار شهر فاصله عميقي ميان مردم و سياستمداران كه شهردار تبلور آن است ايجاد شده تا تضادهاي نظام شهري نمايان شود. در واقع اين فيلم به تشريح قانون و قانونگذاران پرداخته و آنچه تماشاگر در آغاز فيلم از شهردار در ذهن خود ساخته به تدريج فرو مي ريزد و در مي يابد كه دچار توهم بوده است.
گفتني است، فيلم " تالار شهر" درسانس هاي 30/16 و 19 روزهاي ياد شده وهمچنين سانس 14 روزهاي پنج شنبه 4 وجمعه 5 تيرماه درسالن كوچك حوزه هنري واقع در تقاطع خيابانهاي حافظ و سميه به نمايش گذاشته خواهد شد.

 

کد مطلب 87603

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