گروهك منافقين در فهرست گروههاى تروريست باقي مي ماند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري ، دولت بلژيك ديروز اعلام كرد قصد ندارد از اتحاديه اروپا بخواهد تا نام گروهك تروريستي منافقين را از فهرست گروههاى تروريستي اين اتحاديه حذف كند.



رودى هويگلن، سخنگوى وزيرامورخارجه بلژيك گفت: نام اين گروه در فهرست گروههاى تروريستي اتحاديه اروپاست و ما قصد نداريم از اين اتحاديه بخواهيم كه نام منافقين را از اين فهرست حذف كنند.



طبق گزارش هاى رسانه اى بلژيك ، تعدادى از اعضاى سناى اين كشور هفته گذشته با امضاى طومارى خواستار حذف نام گروهك منافقين از اين فهرست شده بودند.



هويگلن افزود: نظر اعضاي سناي بلژيك موضع دولت بلژيك نيست و دولت بلژيك اين گروه را جزء گروههاي تروريستي مي داند .

اتحاديه اروپا در سال2002، گروهك تروريستي منافقين را درفهرست گروههاى تروريستي قرارداد.





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