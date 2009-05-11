سه پردیس دانشگاه امام (ره) در آذربایجان غربی در حال احداث است

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، رحیم قربانی صبح دوشنبه در جریان بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی خوی افزود: دولت در استان سه شاخص توسعه را مدنظر قرار داده و در هر سه مورد به پیشرفت های قابل ملاحظه ای دست یافته است.

وی این سه شاخصه مهم را صنعت، کشاورزی و آموزش عالی عنوان کرد و بیان داشت: در بخش کشاورزی در سال گذشته یک و نیم میلیون تن افزایش محصول نسبت به سالهای قبل داشتیم.

قربانی اظهار داشت: از نظر صنایع تبدیلی و کنسانتره و لبنیات و فرآورده های شیری استان آذربایجان غربی توانسته است مقام اول را در سطح کشور به دست آورد.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: مجوز احداث پارک علم و فن آوری سال گذشته گرفته شد و از همان زمان اقدام به تاسیس کردیم و هم اکنون بیش از 40 شرکت در آن مستقر هستند.

وی اعتبار اولیه پارک علم و فن آوری در سال جاری را 30 میلیارد ریال اعلام کرد

قربانی با اشاره به پروژه های احداث شده در شهرستان خوی گفت: برای اتمام و تکمیل سد آغ چای مبلغ 400 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی همچنین به احداث بزرگترین سایت گلخانه ای استان در شهرستان خوی اشاره کرد و بیان داشت: بزرگترین سایت گلخانه ای استان در زمینی به مساحت 110 هکتار در خوی در حال احداث می باشد که 40 واحد گلخانه ای آن امسال به بهره برداری خواهد رسید

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی نیز در ادامه با بیان اینکه با شش هزار دانشجو، 100 نفر هیئت علمی تمام وقت، 60 نفر نیمه وقت و 45 هزار متر مربع فضای آموزشی از واحد های بسیار بزرگ منطقه دو کشور به حساب می آید.

اصغری با اشاره به اخذ مجوز بین المللی شدن دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی گفت: برای راه اندازی واحد بین المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوی نیاز به واگذاری یکصد هکتار زمین داریم که امید واریم با همکاری مسئولان این مهم هر چه زودتر محقق گردد.