به گزارش خبرنگار اعزامي مهر به وين، وي در همين حال تصريح كرد كه نامه رييس جمهور ايران در تغيير قطع نامه كاملا در نظر گرفته شده است.
اين ديپلمات اروپايي گفت آنچه كه ايرانيان به آن "لحن" قطع نامه مي گويند تا حدي ملايم تر شده است.
وي افزود: ما سعي داشتيم كه اين قطعنامه را به گزارش مديركل آژانس بين المللي انرژي نزديك تر كنيم و تمام نكات را درباره برنامه هسته اي ايران در نظر بگيريم.
اين ديپلمات درباره اينكه آيا درنظر گرفته شدن كامل نامه رييس جمهور ايران به سران انگليس، فرانسه و آلمان ، به معناي حذف بند 7 و 8 پيش نويس - تعليق UCF اصفهان و آب سنگين اراك - است اظهار نظري نكرد.
گزارش اختصاصي خبرنگار اعزامي مهر به وين (72)
خبر فوري // يك ديپلمات اروپايي در گفتگو با "مهر": قطعنامه اروپا امروز ثبت مي شود
يكي از ديپلمات هاي اروپايي حاضر در آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگوي اختصاصي با مهر اعلام كرد كه قطعنامه اروپا حداكثر تا ساعات پاياني امشب در دبيرخانه شوراي حكام آژانس ثبت(table) مي شود.
