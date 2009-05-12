همایش "نقش روابط عمومی در توسعه" در شهرکرد گشایش یافت

دبیر شورای اطلاع رسانی چهارمحال و بختیاری صبح امروز در حاشیه آغاز به کار این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: این همایش با هدف آشناسازی روابط عمومی های دستگاهها در زمینه نحوه اطلاع رسانی و فرهنگسازی در زمینه جایگاه این افراد در دستگاهها برنامه ریزی شده است.

کیومرث مرادی افزود: گسترش فرهنگ اطلاع رسانی از طریق روابط عمومی ها را مهمترین گام برای بیان دستاوردهای و فعالیتهای دستگاهها برشمرد و بیان داشت: این امر نیاز به آموزش روابط عمومیها در دستگاهها دارد.

همایش تشریح نقش روابط عمومی در توسعه و پیشرفت دستگاه های اجرایی هم اکنون در سالن اجتماعات ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد در حال برگزاری است.