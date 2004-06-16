در صورت فيناليست شدن ايران ، خاتمي به ورزشگاه آزادي مي آيد

به گزارش خبرنگار"مهر" حسن فرنود آقايي مديرعامل شركت سايوان و حمايت كننده مالي مسابقات غرب آسيا ( جام سايوان) با بيان اين مطلب افزود : با نگاه ويژه اي كه همواره رييس جمهور نسبت به ورزش و حضور در ميان جوانان داشتند و اهداف ملي كه برگزاري اين مسابقات دنبال مي كند اميدواريم حضور رييس جمهور باعث رونق بخشيدن اين مسابقات و ماندگار شدن اين بازيها در ذهن علاقمندان به فوتبال شود .

آقايي درباره اهداف برگزاري اين مسابقات اظهار داشت : تزريق نشاط و شادابي در جامعه جوان كشور ، نهادينه كردن مقوله اسپانسري صنعت از ورزش ، ارتقاي نام ايران در سطح بين المللي و خودباوري مسوولان در ميزباني مسابقات معتبر از جمله اهداف برگزاري جام سايوان بوده است كه اميدواريم با حمايت رسانه ها بتوانيم اين حركت ملي را به بهترين شكل ميزباني كنيم .

مدير عامل شركت سايوان با بيان اينكه تاكنون بحث اطلاع رساني اين مسابقات به بهترين شكل ممكن انجام شده است اظهار داشت : نمايندگاني كه از سوي AFC براي نظارت بر اين مسابقات به ايران سفر كرده اند ، پوشش خبري اين مسابقات را در حد بسيار مطلوبي توصيف كردند و حتي كيفيت اطلاع رساني اين مسابقات را از دو دوره گذشته اين مسابقات بهتر و فراگير تر قلمداد كردند. ازاين رو جا دارد تا از همين طريق از تمامي رسانه هاي خبري كه پوشش مطلوبي براي آگاهي رساني به علاقمندان داشتند تشكر و قدرداني كنم .

آقايي پيرامون برنامه هاي ويژه اي كه در حاشيه اين مسابقات برگزار خواهد شد ، اظهار داشت : اهداي يك خودروي سمند به تماشاگران ، اختصاص مبلغ 500 دلار به دو بازيكن برتر در هر ديدار ، بازديد از جاذبه هاي گردشگري و آشنايي با فرهنگ كهن ايرانيان ، برگزاري ضيافت شام با حضور سفرا ، مقامات بلند پايه سياسي و كليه اعضاي تيم هاي شركت كننده در ايندوره از مسابقات ، برپايي اختتاميه باشكوه از جمله برنامه هاي حاشيه اي اين مسابقات خواهد بود كه اميدواريم به شكلي مطلوب و در شان كشور اسلامي مان برگزار شود .