  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۳:۴۴

در سال گذشته؛

27 هزار نفر به کتابخانه های عمومی ایلام مراجعه کردند

27 هزار نفر به کتابخانه های عمومی ایلام مراجعه کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیرکل کتابخانه های عمومی استان ایلام گفت: سال گذشته 27 هزار نفر به کتابخانه های عمومی این استان مراجعه کرده اند.

مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال گذشته شاهد توسعه کتابخانه های عمومی و رونق کتاب خوانی در استان ایلام بوده ایم به طوری که 27 هزار نفر طی این مدت به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کرده اند.

وی بیان داشت: این افراد به 23 کتابخانه عمومی فعال در استان ایلام مراجعه کرده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه در این مدت 37 هزار و 624 جلد کتاب به امانت داده شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ماهانه بین 800 تا هزار نفر در قالب موضوعات مختلف به کتابخانه های عمومی استان اضافه شده است.

محمدزاده عنوان کرد: اکنون 15 کتابخانه عمومی استان ایلام به رایانه مجهز شده اند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 19 هزار و 409 نفر عضو فعال کتابخانه عمومی استان ایلام هستند. 

استان ایلام دارای بیش از 540 هزار نفر جمعیت است.

کد مطلب 876198

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها