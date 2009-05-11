27 هزار نفر به کتابخانه های عمومی ایلام مراجعه کردند

مرتضی محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: در سال گذشته شاهد توسعه کتابخانه های عمومی و رونق کتاب خوانی در استان ایلام بوده ایم به طوری که 27 هزار نفر طی این مدت به کتابخانه های عمومی استان مراجعه کرده اند.

وی بیان داشت: این افراد به 23 کتابخانه عمومی فعال در استان ایلام مراجعه کرده اند.

این مسئول با اشاره به اینکه در این مدت 37 هزار و 624 جلد کتاب به امانت داده شده است، خاطرنشان کرد: سال گذشته ماهانه بین 800 تا هزار نفر در قالب موضوعات مختلف به کتابخانه های عمومی استان اضافه شده است.

محمدزاده عنوان کرد: اکنون 15 کتابخانه عمومی استان ایلام به رایانه مجهز شده اند.

این مسئول یادآور شد: در حال حاضر 19 هزار و 409 نفر عضو فعال کتابخانه عمومی استان ایلام هستند.

استان ایلام دارای بیش از 540 هزار نفر جمعیت است.