توصیه می کنیم حدادی در آلمان پرتاب نکند/ شاید حدادی به سایپا بپیوندد

عیدی علیجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت احسان حدادی قهرمان پرتاب دیسک ایران و آسیا گفت: حدادی پس از انجام عمل جراحی در آلمان به ایران بازگشته و در حال حاضر در حال پیگیری مراحل درمان خود است.

وی افزود: این پرتابگر شرایط خوبی دارد و قطعا ظرف سه تا چهار ماه آینده با آمادگی کامل وارد میادین داخلی و خارجی خواهد شد.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی بابیان اینکه قطعا این پرتابگر را به آلمان خواهیم برد، خاطرنشان کرد: هر چند حدادی جزء اولین نفراتی است که موفق به کسب سهمیه ورودی مسابقات جهانی در سال 2009 شده است اما با در نظر گرفتن شرایط به وی توصیه می کنیم که در آلمان پرتاب نکند و تنها برای حضور در کنار این رقابتها عازم این سفر شود.

وی با اشاره به شرایط خوب دیگر دوندگان کشورمان گفت: دیگر ورزشکاران این رشته فصل تمرینات خوبی را با مربیان داخلی و خارجی پشت سرگذاشته اند. به طوریکه امیدواریم سجاد مرادی، احسان مهاجر شجاعی، برادران صمیمی و پرتابگران وزنه نیز بتوانند با تکرار و ارتقاء رکوردهای خود زمینه حضورشان را در رقابتهای قهرمانی جهان بزرگسالان در برلین آلمان فراهم کنند.

علیجانی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص منتفی شدن همکاری احسان حدادی با تیم نفت در لیگ سال 88 گفت: حدادی در شرایط فعلی در حال گذراندن دوران پس از عمل است اما قطعا می تواند در مسابقات شرکت کند حضور تیم سایپا به عنوان یکی از حامیان جدید در دوومیدانی جدی است و شاید حدادی در فصل جدید مسابقات به تیم سایپا بپیوندد.