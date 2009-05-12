پایان تجمع برخی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، پرداخت نشدن پاداش مناطق محروم و برخی مطالبات مانده از سالهای گذشته تا کنون سبب شد حدود 120 نفر از کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی مرکز استان در جلوی درب دانشگاه علوم پزشکی استان تجمع و خواستار پرداخت مطالبات خود شوند.

نبوی زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد با حضور 15 دقیقه ای خود در بین این افراد از پیگیری ها و مکاتبات این دانشگاه برای پرداخت معوقات کارکنان وبازنشستگان خبر داد.

مسئولان وزارت بهداشت نیز قول داده اند تا پایان خردادماه، مطالبات کارکنان و بازنشستگان دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه وبویراحمد را پرداخت کنند.