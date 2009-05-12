برزو نیک‌نژاد در این باره به خبرنگار مهر گفت: همراه جواد افشار روی فیلمنامه یک فیلم سینمایی با موضوع اجتماعی کار می‌کنیم. به زودی نگارش متن به پایان می‌رسد و برای دریافت پروانه ساخت اقدام می‌کنیم. صحبت‌هایی شده و احتمال دارد نوشتن فیلمنامه برای مجموعه ماه محرم شبکه دو را با تصویب طرح در شبکه شروع کنم.

وی افزود: من و افشار از سال‌ها قبل با هم آشنایی داریم و سلیقه سینمایی او را می‌شناسم. همکاری مشترک من و افشار در "کلبه" که به زودی اکران می‌شود، نتیجه مثبت داشت و امیدوارم در فیلم‌های بعدی هم ادامه پیدا کند. "کلبه" یک فیلم جوان‌پسند با مایه‌های طنز است که مفهوم تقدیر و سرنوشت را به تصویر می‌کشد. بخش‌هایی از فیلم ترسناک است.

این نویسنده ادامه داد: من به سینمای اجتماعی علاقه دارم، اما در این مدت فرصت داشته‌ام که در گونه‌های مختلف فیلمنامه بنویسم. در سینمای ایران در گونه وحشت تجربه‌های موفق نداشته‌ایم، اما این فیلم‌ها مخاطب زیاد دارد و محبوب هستند. تجربه‌هایی که در این زمینه داشته‌ام امیدوارم می‌کند کارگردان‌های ایرانی هم بتوانند فیلم‌های موفق در این زمینه بسازند. سینمای ایران قابلیت تولید فیلم‌های متنوع و متفاوت را دارد.

نیک‌نژاد فیلمنامه‌ای در گونه وحشت نوشته که شهرام شاه‌حسینی آن را کارگردانی می‌کند. فیلم سینمایی "کلبه" با نام قبلی "بیرون آوردن مردگان" درباره چهار دانشجو است که برای انجام تحقیق به غسالخانه‌ای در جنگل می‌روند، اما شب اتفاق‌هایی می‌افتد و ... کامبیز دیرباز، احمد مهران‌فر، بهاره افشاری، سحر ریحانی، علی افشار، بابک حمیدیان و جمشید هاشم‌پور از بازیگران فیلم هستند.

عوامل "کلبه" عبارتند از مدیر تولید: سعید هاشمی، مدیر فیلمبرداری: مسعود کرانی، صدابردار: هادی افشار، طراح صحنه و لباس: علی نصیری‌نیا، طراح گریم: مهرداد میرکیانی، روابط عمومی: امیرشیبان خاقانی، مجری طرح: محمود غلامی، عکاس: نوید سجادی حسینی، سرمایه‌گذار: پرویز خادمی، تهیه‌کننده: ضحی فیلم با حمایت مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی.