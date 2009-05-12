تبریز به سختی نفس می کشد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، میزان آلودگی هوای تبریز طی هفته گذشته بارها به وضعیت هشدار رسیده و حتی منجر به تعطیلی مدارس در این شهر شده است.

کارشناسان بر این باورند عوامل بسیاری در افزایش آلودگی هوای تبریز نقش دارد که البته بیشتر آنها ناشی از عوامل انسانی است.

گرچه از سالها قبل زمزمه هایی ناشی از مکان یابی نادرست محل استقرار صنایع در تبریز به گوش می رسید اما سال گذشته محمد معمارزاده، استاندار سابق آذربایجان شرقی در یک سخنرانی کم سابقه پرده از ماجرا برداشت و مکان یابی نادرست محل صنایع تبریز را نوعی "خیانت" خواند.

وی گفت: صنایع تبریز اکنون در جنوب غرب این شهر مستقر هستند و به دلیل قرار گرفتن در مسیر باد، تمام آلاینده های آنها وارد تبریز می شود.

با توجه به این موارد، در روزهایی هوای شهر تبریز در وضعیت ایستا قرار گرفته و از بادهای معروف آن خبری نباشد، آلاینده های کارخانجات اطراف بر فراز این کلانشهر انباشته شده و فضایی غیرقابل تحمل ایجاد می کند.

در همین حال افزایش مونوکسید کربن در هوای تبریز به دلیل احتراق ناقص سوخت های فسیلی یکی دیگر از عوامل آلودگی هوای این منطقه عنوان می شود.

بیوک رئیسی مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این خصوص گفت: احتراق ناقص سوخت های فسیلی در وسائط نقلیه یکی از عوامل اصلی آلودگی هوای تبریز است.

وی تصریح کرد: تنها با ساماندهی سیتسم حمل و نقل و ترافیک شهری می توان از انتشار بی حد و حصر آلاینده های مونوکسید کربن در هوای شهر جلوگیری کرد.

در همین حال، کمبود شدید فضای سبز در تبریز از دیگر عوامل افزایش میزان آلودگی عنوان می شود.

کمبود فضای سبز در تبریز به حدی مشهود است که محمدباقر قالیباف شهردار تهران سال گذشته به هنگام سفر به تبریز، از نبود فضای سبز به اندازه کافی در این کلانشهر اظهار تعجب کرد.

وی گفت: آنچه که من از داخل هواپیما بر فراز تبریز مشاهده کردم، فقر شدید این شهر در حوزه فضای سبز بود و من فکر نمی کردم کلانشهر تبریز این قدر با فقر فضای سبز مواجه باشد.

علیرضا نوین، شهردار تبریز بارها در سخنرانی های خود کلانشهر تبریز را دومین کلانشهر فقیر کشور در زمینه فضای سبز عنوان کرده است.

با این حال اما در اجرای پروژه های عمرانی توجه چندانی به حفظ فضای سبز نمی شود به طوریکه برای احداث طرح های جدید، به راحتی از خیر درختان تبریز می گذرند و باغهای این کلانشهر با استفاده از دستاویزهای قانونی چون کمیسیون ماده 5 به راحتی تغییر کاربری داده می شوند.

بیوک رئیسی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی همچنین گفت: ایجاد کمربند سبز و احداث پارک در حاشیه تبریز به ویژه در منطقه جنوبی آن برای پایین آمدن آلودگی هوای تبریز ضرورتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به نقش وجود کمربند سبز حدفاصل محدوده استقرار صنایع و محدوده شهر گفت: کمربند سبز در کاهش گازهای گلخانه ای و سایر پارامترهای آلاینده هوا از طریق تولید اکسیژن و رقیق سازی آلاینده ها نقش بسزایی خواهد داشت.

بر اساس این گزارش، به غیر از عوامل انسانی، این روزها عوامل طبیعی نیز در افزایش میزان آلدوگی هوای تبریز به ایفای نقش پرداخته است!

طبق اعلام اداره کل محیط زیست آذربایجان شرقی، نمودارهای تغییرات ماهانه مرکز پایش و کنترل هوا از افزایش ناگهانی ذرات معلق در هوا خبر می دهد.

بر این اساس، مقدار این ذرات در برخی از روزها به حدی است که گرد و غبار، فضای شهر را کاملا در بر می گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی با بیان اینکه میزان استاندارد ذرات هوا 150 میکروگرم در متر مکعب است، گفت: میزان ذرات معلق طی روزهای اخیر از 800 – 700 میکروگرم در متر مربع هوا نیز تجاوز کرده است.

وی با بیان اینکه وضعیت هوای تبریز در این روزها در شرایط هشدار و حتی اضطرار قرار گرفته تاکید کرد: از بیماران قلبی، عروقی، ریوی و افراد مبتلا به آسم به ویژه سالمندان و کودکان درخواست می شود از تردد غیرضروری و فعالیتهای بدنی در محیطهای باز در وضعیت های هشدار اجتناب کنند.