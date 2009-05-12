برزگر نویسنده این پروژه در این باره به خبرنگار مهر گفت: من قبل از سفارش سیمافیلم برای نگارش فیلم "آیت همدلی" درباره زندگی آیت‌الله بروجردی، از چهار سال قبل تحقیقاتی جسته و گریخته درباره این پروژه آغاز کرده و تا حدودی به کار آشنا بودم.

وی در ادامه افزود: تحقیقات بخش ایران این پروژه را با کمک سازمان تقریب مذاهب در تهران و قم به پایان رساندم و به زودی تحقیقات بخش مصر آغاز می‌شود. اگر از طریق اینترنت بتوانم تحقیقات این بخش را هم تکمیل کنم از اواسط خردادماه نگارش را شروع می‌کنم. برای تحقیقات "آیت همدلی" از کمک دوستان بهره بردم، اما نگارش آن را خودم انجام می‌دهم.

برزگر خاطرنشان ساخت: گرچه در حال حاضر به تقریب مذاهب و جریان وحدت شیعه و سنی تاکید می‌شود، اما این بحث در سال 1340 شمسی در زمان مرجعیت آیت‌الله بروجردی وجود نداشت که در آن زمان ایشان با همیاری شیخ محمدتقی قمی که در مصر دارالتقریب را بنا کرد، تلاش‌هایی کردند. از سوی دیگر آنها با شیخ محمود شلتوت مفتی دانشگاه الازهر به همدلی رسیدند.

این نویسنده در ادامه افزود: در واقع فیلم "آیت همدلی" به این مقطع که افرادی همچون حاج آقا حسین امام، آیت‌الله بروجردی، علامه شیخ محمدتقی قمی، شیح عبدالمجید سلیم و شیخ محمود شلتوت حضور داشتند، می‌پردازد.

وی درباره اینکه چرا از زندگی آیت‌الله بروجردی یک مجموعه نمی‌نویسید گفت: من زیاد با ساخت مجموعه موافق نیستم، چرا که با یک فیلم تلویزیونی می‌توان مخاطب را به خواندن کتاب‌ و مقالاتی ترغیب کرد و او بعد از دیدن فیلم می‌تواند کتاب درباره موضوع فیلم بخواند، اما وقتی سریال ساخته می‌شود، مخاطب باید از دریچه ذهن نویسنده و کارگردان با موضوع آشنا شود.

برزگر ادامه داد: همزمان با این پروژه متن یک فیلم تلویزیونی با محوریت زندگی دکتر سیدجعفر شهیدی را هم می‌نویسم. برادر دکتر شهیدی در قید حیات است و من تحقیقات میدانی خود را با موازات "آیت همدلی" در بروجرد شروع کردم و نگارش این پروژه بعد از تمام شدن فیلمنامه "آیت همدلی" شروع می‌شود.