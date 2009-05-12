واگذاری دو هزار واحد مسکونی فرهنگیان استان مرکزی

سیف ‌الله کریم ‌زاده روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: از مجموع 17 هزار نفر پرسنل شاغل سازمان آموزش و پرورش پنج هزار نفر فاقد مسکن هستند که در این راستا پروژه های مسکن فرهنگیان در شهرک مهاجران، امیرکبیر و قیام در اراک تکمیل می‌ شود.

وی اظهار داشت: در استان مرکزی 13 هزار نفر فرهنگی بازنشسته داریم و 256 نفر نیز به صورت حق التدریس مشغول آموزش هستند.

وی افزود: دو هزار و 700 واحد آموزشی در سطح استان مرکزی مشغول فعالیت هستند که از این تعداد 240 مدرسه در سطح استان به صورت دو‌نوبته و 59 مدرسه شبانه روزی می باشند.

کریم زاده با اشاره به اینکه در این 240 مدرسه دو نوبته با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم گفت: هفت درصد از کل جمعیت دانش ‌آموزی در مدارس غیردولتی مشغول تحصیل هستند که 20 هزار دانش‌ آموز را شامل می شوند.

وی در ادامه با اشاره به دانش آموزان بازمانده از تحصیل افزود: آمار بازماندگان از تحصیل در مقطع ابتدایی کمتر و هرچه مقطع تحصیلی دانش آموزن بالاتر رود این آمار نیز بیشتر می شود.

وی با تاکید بر اینکه هیچ دانش آموزی به واسطه نبود مدرسه و معلم در استان از تحصیل باز نمانده است، بیان داشت: حتی برای روستاهای دارای یک یا دو دانش آموز نیز از معلمان سیار استفاده شده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی یکی از مشکلات آموزش و پرورش را عدم ساماندهی نیروها دانست و یادآور شد: در بعضی بخشها تعداد معلمان زیاد و در بعضی بخشها با کمبود نیرو مواجه هستیم که در صورت ساماندهی نیروها، بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی کمبود این سازمان را در بخش نیروی انسانی 400 آموزگار اعلام کرد و ادامه داد: 183 نیروی پرورشی و تربیت بدنی در استان نیاز داریم که باید نیرو در این بخشها جذب شود.