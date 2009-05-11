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۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸، ۱۶:۱۲

رمضان زاده:

مهمترین برنامه موسوی توسعه مناطق کشور بر اساس قانون است

مهمترین برنامه موسوی توسعه مناطق کشور بر اساس قانون است

گرگان - خبرگزاری مهر: سخنگوی دولت اصلاحات گفت: پیشرفت و توسعه مناطق کشور بر اساس قانون مهمترین برنامه میرحسین موسوی است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رمضان زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد موسوی در گرگان افزود: موسوی به دنبال تحقق و پیگیری این امر است و اعتقاد دارد که نباید تبعیضی بین شهروندان و مردم وجود داشته باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: به زعم موسوی توسعه مناطق قومیتی کشور در سالهای جاری به فراموشی سپرده شده است که این امر به صلاح کشور نیست.

 

رمضان زاده خاطرنشان کرد: به رغم ارائه شعارهای عدالت محورانه توسعه مناطق قومیتی که از مناطق محروم به شمار می آیند، این اقدام در کشور کمرنگ شده است و توجه به مناطق قومیتی از جمله برنامه‌های موسوی است.

 

وی اظهار داشت: به رغم ارائه شعارهای عدالت محورانه، بودجه مناطق محروم استانهای کشور کمتر از سال 83 است در حالیکه باید به این مناطق بیشتر توجه شود.

 

وی خاطرنشان کرد: براساس بررسیها وضعیت موسوی از نظر اقبال عمومی روبه رشد بوده و در برخی مناطق از احمدی نژاد پیشی گرفته است.

 

رمضان زاده بیان داشت: ترس از گرایش افکار عمومی به سمت موسوی موجب تشدید تخریبها شده است در حالیکه نکته تاریک در شخصیت و زندگی موسوی وجود ندارد.

 

سخنگوی دولت اصلاحات بیان داشت: موسوی در شرایط سخت دوران دفاع مقدس که کشور با مشکلات فراوانی روبرو بوده به نظام و کشور خدمت کرده است و همواره مورد تائید حضرت امام بوده است.

 

کد مطلب 876414

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