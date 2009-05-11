مهمترین برنامه موسوی توسعه مناطق کشور بر اساس قانون است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالله رمضان زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست ستاد موسوی در گرگان افزود: موسوی به دنبال تحقق و پیگیری این امر است و اعتقاد دارد که نباید تبعیضی بین شهروندان و مردم وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: به زعم موسوی توسعه مناطق قومیتی کشور در سالهای جاری به فراموشی سپرده شده است که این امر به صلاح کشور نیست.

رمضان زاده خاطرنشان کرد: به رغم ارائه شعارهای عدالت محورانه توسعه مناطق قومیتی که از مناطق محروم به شمار می آیند، این اقدام در کشور کمرنگ شده است و توجه به مناطق قومیتی از جمله برنامه‌های موسوی است.

وی اظهار داشت: به رغم ارائه شعارهای عدالت محورانه، بودجه مناطق محروم استانهای کشور کمتر از سال 83 است در حالیکه باید به این مناطق بیشتر توجه شود.

وی خاطرنشان کرد: براساس بررسیها وضعیت موسوی از نظر اقبال عمومی روبه رشد بوده و در برخی مناطق از احمدی نژاد پیشی گرفته است.

رمضان زاده بیان داشت: ترس از گرایش افکار عمومی به سمت موسوی موجب تشدید تخریبها شده است در حالیکه نکته تاریک در شخصیت و زندگی موسوی وجود ندارد.

سخنگوی دولت اصلاحات بیان داشت: موسوی در شرایط سخت دوران دفاع مقدس که کشور با مشکلات فراوانی روبرو بوده به نظام و کشور خدمت کرده است و همواره مورد تائید حضرت امام بوده است.