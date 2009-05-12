کشف گونه جدید "آرکی باکتری" در عمیق ترین نقطه زمین

به گزارش خبرگزاری مهر، این "آرکی باکتری" که Pyrococcus CH1 نام دارد می تواند در دمای متوسط 80 تا 105 درجه سانتیگراد زندگی و خود را در فشار هیدروستاتیک 120 Mpa تقسیم کند. هر Mpa هزار برابر بیشتر از فشار اتمسفر است.

این کشف را که نتایج آن در مجله علمی ISME Journal منتشر شده است محققان دانشگاه بریتانی غربی، موسسه اقیانوس شناسی شیامن در چین و لابراتوار علوم زمین در لیون فرانسه انجام داده اند.

این میکروارگانیسمها گونه هایی از جانداران هستند که در شرایط فشار و دمای بالا در روی زمین زندگی می کنند.

میکروارگانیسم Pyrococcus CH1 در عمق چهار هزار و 100 متری منطقه "آکادز" (عمیقترین منطقه آبهای گرم زمین) کشف شد.