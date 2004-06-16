حمله موشكي به ارتش پاكستان

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، اين منابع همچنين گفتند: دستكم50 راكت به سوي يك مركز بازرسي درجعفر آباد واقع در 400 كيلومتري جنوب شرقي اقليم بلوچستان شليك شد .



منابع پليس پاكستان با اشاره به اينكه هيچ كدام ازراكتها به اهداف مورد نظر اصابت نكرد، افزودند: به دنبال مبادله آتش ميان نيروهاي ارتش پاكستان با مهاجمان يك مسئول امنيتي بلند پايه پاكستان نيز به شدت مجروح شد.



پليس پاكستان معتقد است اغلب افراد قبيله نشين موجود دراين منطقه جهت دريافت كمكهاي مالي بيشتر، دست به حمله عليه نيروهاي امنيتي پاكستان وخطوط لوله نفتي مي زنند.



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