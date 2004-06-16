  1. بین الملل
  2. سایر
۲۷ خرداد ۱۳۸۳، ۲۳:۴۷

حمله موشكي به ارتش پاكستان

منابع پليس پاكستان امروز چهارشنبه از حمله موشكي گسترده افراد ناشناس به نيروهاي ارتش اين كشور در شهر كويته مركز ايالت بلوچستان خبر دادند .

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري كويت، اين منابع همچنين گفتند: دستكم50 راكت به سوي يك مركز بازرسي درجعفر آباد واقع در 400 كيلومتري جنوب شرقي اقليم بلوچستان شليك شد .

منابع پليس پاكستان با اشاره به اينكه هيچ كدام ازراكتها به اهداف مورد نظر اصابت نكرد، افزودند: به دنبال مبادله آتش ميان نيروهاي ارتش پاكستان با مهاجمان يك مسئول امنيتي بلند پايه پاكستان نيز به شدت مجروح شد.

پليس پاكستان معتقد است اغلب افراد قبيله نشين موجود دراين منطقه جهت دريافت كمكهاي مالي بيشتر،  دست به حمله عليه نيروهاي امنيتي پاكستان وخطوط لوله نفتي مي زنند.
کد مطلب 87642

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها